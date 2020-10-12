В Алтайском крае полицейские проверили кассиров на внимательность

Полицейские Бийска провели рейд, во время которого проверили сотрудников магазинов на внимательность. Под видом обычных покупателей оперативники выбирали товар и расплачивались фальшивой купюрой номиналом 5 тысяч рублей – именно такая банкнота самая ходовая у фальшивомонетчиков.

Сбыть подделку удалось во всех посещенных торговых точках. Оказалось, что кассиры по разным причинам не пользуются аппаратами, определяющими подлинность банкнот. После такого теста сотрудники полиции представлялись и инструктировали работников, а также озвучивали алгоритм действий в случае обнаружения фальшивых купюр.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, попытки сбыть поддельные банкноты в наукограде – не редкость. Так, только с начала текущего года полиция возбудила 20 уголовных дел по фактам данных правонарушений.