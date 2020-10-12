Барнаульский завод мехпрессов подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта

Средние и крупные предприятия Алтайского края продолжают повышать свою эффективность с помощью национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В конце сентября подвели промежуточные итоги на барнаульском заводе механических прессов. Эксперты оценили работу по диагностике и планированию, которая велась на протяжении трех месяцев.

Руководитель проектов Анна Ферапонтова отметила результаты работы. Она рассказала, что с июня 2020 года началась реализация нацпроекта на предприятии. С этого момента на мехпрессах повышают производительность труда и качество выпускаемой продукции, снижают количество брака.

"Участие в нацпроекте дало нашему предприятию возможность бесплатно получить помощь экспертов в обучении культуры бережливого производства. На предприятии совместно с рабочей группой работают эксперты РЦК (Региональный центр компетенций, – прим. ред.). <...> Специалистами Алтайского центра кластерного развития были организованы экскурсии на предприятия, которые уже добились значительных успехов и улучшили свои показатели в рамках нацпроекта. Приятно, что сотрудники вовлеклись, объединились для решения поставленных задач", – рассказала руководитель проектов завода механических прессов Анна Ферапонтова.

При анализе пилотного потока "Оптимизация производства гнутых профилей линии < ... >" рабочая группа выявила проблемы, разработала план – график мероприятий и приступила к его реализации. Первые результаты по основным показателям потока: время протекания процесса (ВПП) снизилось на 80,8%, незавершенного производства в цехе (НЗП) – на 25%. При этом выработка выросла на 20%.

Руководитель проектного офиса ООО "Завод механических прессов" Анна Косьянова отметила, что долгое время предприятие пыталось навести порядок на производстве самостоятельно, но четкого понимания, что нужно делать и в какой последовательности, не было.

"Было понимание, что так, как есть, нас не устраивает, но как это исправить и, самое главное, поддерживать улучшения было не ясно, мы постоянно откатывались к предыдущему состоянию. На данный момент времени по итогам трех месяцев у нас закрыт этап диагностики и целевого состояния", – рассказала Анна Косьянова.

Предприятие ожидает следующий – третий этап. На ближайшие три месяца поставлены цели по внедрению улучшений.

Отметим, что барнаульский завод механических прессов основан в 1941 году. Сегодня это один из крупнейших в России производителей кузнечно-прессового оборудования. За последнее десятилетие предприятие значительно расширило направления своей деятельности благодаря внедрению современных технологий и оборудования.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нацпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.