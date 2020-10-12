Конец октября порадует россиян аномально теплой погодой

Вторая декада октября в России будет аномально теплой. Об этом агентству РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений", – отметил он.

Вильфанд добавил, что аномалии – это различные отклонения от нормы, которые могут отличаться по всей России.

В пример он привел Якутию, которая "не перестает удивлять". На Севере температура воздуха в дневное время поднимается выше нуля, что довольно редко происходит в таких регионах в это время года.