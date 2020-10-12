В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям из-за внеплановых каникул

Группа депутатов от ЛДПР в Госдуме направила на рассмотрение в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые оказались на каникулах из-за пандемии COVID-19.

Текст документа и пояснительную записку опубликовал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Чиновники предлагают внести изменения в закон об обязательном соцстраховании, согласно которым застрахованным лицам будут выдавать пособие, в случае если для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы. Деньги будет получать один из родителей, законный представитель или иной член семьи за весь период нахождения ребенка дома.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас пособие предусмотрено в случае карантина, а также нахождения дома ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего детсад.

"В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул", – подчеркивают авторы.

Как отмечают чиновники, при этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска, поскольку для этого нужны особые условия – наличие двух и более детей или статус родителя-одиночки.