Хорошего авто должно быть много. Обзор внедорожного пикапа Mitsubishi L200

Фото: Татьяна Алдабаева

Mitsubishi L200 принадлежит к классу многофункциональных автомобилей. На нем можно не только добраться из пункта А в пункт Б, но еще ездить по бездорожью, перевозить большие грузы, а также в нем удобно ночевать во время путешествий – и все это с неизменным комфортом. Это мощный и надежный пикап, который в последнем обновленном кузове хоть и стал более современным, но сохранил главное – японское качество. Тест-драйв внедорожника от Автоцентра АНТ, единственного официального дилера Mitsubishi Motors в Алтайском крае, провел радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков.

Брутальный монстр

Именно так думаешь об обновленном L200 с его внушительным размером (5,225 метра) и агрессивным дизайном (особенно видно в белом цвете).

С последнего обновления он стал еще более мужественным: капот и решетку радиатора приподняли, а фары немного сузили. Задние фонари освежили диодными габаритами, которые совершенно не теряются на таком большом автомобиле.

Видишь его, и сразу хочется прыгнуть и укатить куда-нибудь подальше от города. Устроить ему сибирский off-road в грязи или снегу (кстати, за Новым мостом – и слева, и справа – есть несколько подходящих участков).

Стильный и практичный интерьер

Разумеется, этот пикап, как и другие утилитарные автомобили, смело может использоваться для рабочих задач: перевозка грузов, преодоление сложных участков дорог.

А сзади на него можно установить кунг для увеличения функциональности кузова. Грузоподъемность автомобиля – 920 килограммов. Это значит, что вы можете перевозить на нем даже очень тяжелые грузы (допустимый вес прицепа – 3 тонны).

Но при общей силе этой рабочей лошадки внутри она очень комфортная и даже стильная.

В салоне L200 все выдержано в строгом оформлении, который подходит для серьезных и деловых людей. Каждая деталь на своем месте, нет лишних кнопок – навигация простая и удобная.

Автовладельца порадует двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система, четыре USB-порта для зарядки смартфонов (два спереди и два сзади).

А какой здесь просторный салон. Как хвалятся сами инженеры – именно в этом автомобиле самое большое в классе пространство для ног пассажиров сзади. А спинки заднего ряда сидений настроены на удобные 25 градусов. То есть ни спина, ни колени не устанут от дальней дороги.

Надежное "сердце"

И на хорошей городской дороге, и на сельской "гравийке" двигаться на автомобиле максимально комфортно. На бездорожье вам в помощь полный привод. В автомобиле установлена полноприводная трансмиссия Super Select 4WD с четырьмя режимами.

Первый (экономичный задний привод) используем для ровных дорог. Второй (стандартный полный привод с автоматическим подключением переднего) поможет сохранить управляемость на скользком или мокром покрытии. Третий включаем (блокируем межосевой дифференциал) уже при тяжелом бездорожье. А если нужно будет подняться по крутому затяжному склону или совершить долгий спуск (например, чтобы покорить знаменитый перевал долины реки Чулышман), потребуется четвертый режим.

Неизменным с прошлых версий остался двигатель. В любой комплектации этого автомобиля под капотом вы найдете дизельный мотор объемом 2,4 литра, который отлично подходит дерзкому характеру L200. При этом есть два варианта мощности – 154 и 181 л.с. Разница достигается установкой системы изменения фаз газораспределения MIVEC.

А вот коробку передач японские инженеры немного обновили – добавили еще одну ступень. Теперь их шесть, что приятно сказывается на расходе топлива за городом на хорошей трассе. Хотя он и без того очень экономичный – в районе 7,5 литра на 100 км. В трансмиссии тоже есть выбор – механика или автомат. В надежности они не уступают друг другу.

Вспомним еще, что пикап имеет рамную конструкцию и собран в Таиланде. Нужно очень постараться, чтобы L200 вышел из строя.

Оценен по достоинству

Пикап Mitsubishi L200 на рынке с 1978 года. За это время он успел собрать множество наград. Только в 2020 году этот внедорожник получил две важные премии. Обновленная модель была признана лучшей в своей категории в ряде стран Европы: Великобритании, Австрии и Франции.

А в России уже второй год подряд последнее поколение L200 выбирают лучшим автомобилем на ежегодной профессиональной премии "Внедорожник года". Также в этом году пикап победил в ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России".

Если вы ищете комфортный, надежный автомобиль, подходящий для решения бизнес-задач, а также для активного отдыха, то лучшего помощника, чем L200, вам не найти.

Составить свое мнение и познакомиться поближе с внедорожником вы можете у единственного официального дилера Mitsubishi Motors в Барнауле – Автоцентра АНТ. Сейчас и до конца октября действует выгода до 260 000 рублей на автомобили в наличии*.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00

Телефон: +7 (3852) 29-00-29

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