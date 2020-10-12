Около 110 тысяч семей в Алтайском крае получат выплату на школьные нужды

В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали о том, что около 110 тысяч семей в Алтайском крае получат ежегодную выплату на школьные нужды. В 2020 году ее размер составляет тысячу рублей.
"Деньги предназначены малоимущим семьям, совокупный доход которых не превышает один прожиточный минимум, и многодетным семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи", – пишет официальный сайт региона.
С 5 октября в беззаявительном порядке выплату получили семьи 91,5 тысячи школьников, а всего, по прогнозам, их получат около 110 тысяч семей.
"Если до конца октября семья по каким-либо причинам не получит выплату, можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту получения социальных выплат", – уточнили в ведомстве.
Комментарии
За тыщу дольше бегать справки собирать, да с работы отпрашиваться...
обычно в таких семьях 2-3 ребенка
12.10.2020 11:19
Зануда
Ну у меня 3 детей, из них в школу ходят двое. На подготовку к школе еще собираю документы (справки из школы на каждого ребенка, копии паспортов родителей, копии снилс родителей и всех детей, копии свидетельств о регистрации по месту жительства, копия домовой книги плюс заполнить заявление на каждого, вероятно еще забыл что-то), а здесь даже соваться не буду, т.к. к указанным бумажкам еще надо сделать справки с места работы о заработке. В обеденное время и после работы приема нет.
Вот они многодетные, во всей красе. Вы денег давайте а бумажки бегать собирать не буду. Мне некогда, я детей строгаю, а пособия сразу на карту кидайте.
12.10.2020 11:34
- гость -
Жаль конечно, у тебя времени полно, можно побегать с бумажками, вот только детей нет...
до бесплатного питания вы собирали такие бумаги, ибо за все траты нужно отчитываться, сейчас бумаги не собирают-все дети в начальной школе автоматически питаются бесплатно...и ещё- вы хотите получать пособие, но не хотите предоставлять справки-это ваше личное дело
12.10.2020 11:41
Зануда
Никогда не питались бесплатно, богатые мы с точки зрения государства.
12.10.2020 11:38
- гость -
У меня 2 взрослых сына рожденные не для выплат как у Вас. Все им мало путин дай помоги. Поколение яжмамок с яжпапками. Иди чпокайся неотвлекайся.
А зачем люмпенам тысяча? Ни нажраться ни поваляться.