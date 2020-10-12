Около 110 тысяч семей в Алтайском крае получат выплату на школьные нужды

В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали о том, что около 110 тысяч семей в Алтайском крае получат ежегодную выплату на школьные нужды. В 2020 году ее размер составляет тысячу рублей.

"Деньги предназначены малоимущим семьям, совокупный доход которых не превышает один прожиточный минимум, и многодетным семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи", – пишет официальный сайт региона.

С 5 октября в беззаявительном порядке выплату получили семьи 91,5 тысячи школьников, а всего, по прогнозам, их получат около 110 тысяч семей.

"Если до конца октября семья по каким-либо причинам не получит выплату, можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту получения социальных выплат", – уточнили в ведомстве.