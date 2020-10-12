Эксперт назвал оптимальные сроки замены смартфона

По мнению руководителя Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, менять телефон стоит не чаще, чем один раз в три года.

Как отметил эксперт, покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн, а новые "фишки", которые могли бы подтолкнуть человека к покупке, появляются у устройств все реже. По этой причине люди покупают новые телефоны только после поломки старых.

При этом Рябинин порекомендовал раз в три года все же "обновлять" смартфон. Со временем у девайса снижается срок работы без подзарядки, а его техническая начинка устаревает. При этом процесс деградации батареи ускоряется при использовании быстрой зарядки, сказал он в интервью радио Sputnik.