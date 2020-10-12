Эксперт назвал оптимальные сроки замены смартфона

По мнению руководителя Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, менять телефон стоит не чаще, чем один раз в три года.
Как отметил эксперт, покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн, а новые "фишки", которые могли бы подтолкнуть человека к покупке, появляются у устройств все реже. По этой причине люди покупают новые телефоны только после поломки старых.
При этом Рябинин порекомендовал раз в три года все же "обновлять" смартфон. Со временем у девайса снижается срок работы без подзарядки, а его техническая начинка устаревает. При этом процесс деградации батареи ускоряется при использовании быстрой зарядки, сказал он в интервью радио Sputnik.
Комментарии
Деградация аккумулятора это причина для замены самого аккумулятора, не более того.
Для этого их и стали делать несьемными
Какой еще дизайн. Они все как близнецы-братья.
12.10.2020 11:04
- гость -
Скажем так, перестали делать легкосъемные. Но поменять можно, но весьма геморройно.
11:04- гость - "Для этого их и стали делать несьемными"
Ваш коммент для АБОРИГЕНа, Не поймет он вас, у него нет сотового...
Экспертов тупых развелось очень много, типа я сам не могу решить когда мне поменять тело.
Это тот же горе эксперт что и про сим карты писал? Так по факту то оператор всегда уведомляет что срок работы сим карты истек.
12.10.2020 11:53
- гость -
у меня симка 18-й год пашет
А вот Вацап давно предупредил, что пора телефон менять)