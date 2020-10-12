Ученые выяснили, сколько коронавирус держится на купюрах и смартфонах

Австралийские ученые выяснили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях при разных температурах. Результаты исследования опубликовали в журнале Virology Journal.
Выяснилось, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах вирус при 20-градусной температуре держится до 28 дней. Когда воздух нагревали до 30 градусов Цельсия – вирус погибал примерно через три недели, а при 40 градусах – за несколько суток. При этом пористые поверхности оказались гораздо безопаснее, чем гладкие.
Специалисты предупредили, что мобильные телефоны также могут быть источником повышенной опасности.
Комментарии
Лучше бы выяснили не то, сколько он сохраняется, а то, насколько он при этом способен "работать", то есть заражать.
При этом ни с одной твердой поверхности вырастить культуру не могли
по весне вроде тоже самое писали
28-30 дней - это уже не жизнеспособный вирус, а его следы (остатки).
страшилки тут печатаете чтобы у народа паника была?
никакой вирус не держится на поверхности более 3 дней
12.10.2020 11:53
- гость -
28-30 дней - это уже не жизнеспособный вирус, а его следы (остатки).
Наш ученый про это тоже говорил.