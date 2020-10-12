Ученые выяснили, сколько коронавирус держится на купюрах и смартфонах

Австралийские ученые выяснили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях при разных температурах. Результаты исследования опубликовали в журнале Virology Journal.

Выяснилось, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах вирус при 20-градусной температуре держится до 28 дней. Когда воздух нагревали до 30 градусов Цельсия – вирус погибал примерно через три недели, а при 40 градусах – за несколько суток. При этом пористые поверхности оказались гораздо безопаснее, чем гладкие.

Специалисты предупредили, что мобильные телефоны также могут быть источником повышенной опасности.