Прокуратура нашла нарушения в работах на месте резонансного ДТП на Павловском тракте

Прокуратура провела проверку на месте резонансного ДТП на Павловском тракте, где погибла семья их четырех человек. О результатах сообщили на официальном сайте ведомства.

"Установлено, что организацией в нарушение закона ремонтные работы проводились в том числе на участке дороги по Павловскому тракту, на котором схема организации движения на период производства работ не была разработана и согласована с органами местного самоуправления. Кроме того, часть предусмотренных схемой дорожных знаков при производстве ремонта проезжей части отсутствовала", – говорится в сообщении.

Также установлено, что на отдельных участках не обеспечено соединение ограждающих устройств, частично не работали сигнальные огни.

​​​​​​"В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении", – отметили в прокуратуре.

Напомним, что авария произошла 20 сентября. 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонтных работ на проезжей части. В результате погибла семья из четырех человек.