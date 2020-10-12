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Новости

Прокуратура нашла нарушения в работах на месте резонансного ДТП на Павловском тракте

, ИА "Амител"
Подрядчик пренебрег сразу несколькими правилами
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Прокуратура провела проверку на месте резонансного ДТП на Павловском тракте, где погибла семья их четырех человек. О результатах сообщили на официальном сайте ведомства. 

"Установлено, что организацией в нарушение закона ремонтные работы проводились в том числе на участке дороги по Павловскому тракту, на котором схема организации движения на период производства работ не была разработана и согласована с органами местного самоуправления. Кроме того, часть предусмотренных схемой дорожных знаков при производстве ремонта проезжей части отсутствовала", – говорится в сообщении. 

Также установлено, что на отдельных участках не обеспечено соединение ограждающих устройств, частично не работали сигнальные огни. 

 ​​​​​​"В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении", – отметили в прокуратуре.

Напомним, что авария произошла 20 сентября. 31-летний водитель Toyota RAV4 протаранил стоящий КамАЗ, задействованный в выполнении ремонтных работ на проезжей части. В результате погибла семья из четырех человек.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2020 11:35
АБОРИГЕН

Да вы что!

12.10.2020 11:38
- гость -

"руководителю организации внесено представление", это пальчиком погрозили?

12.10.2020 11:41
- гость -

Сочувствую дорожникам. Надо было ехать со скоростью потока и ничего бы не случилось. А то один довыпендривался, а кто то виноват.

12.10.2020 11:47
- гость -

Никакого сочувствия дорожникам, правила должны выполнять все!

12.10.2020 11:48
гость

У него алкоголь нашли в крови, и гнал он - куда еще отягчающие плюсовать?

12.10.2020 11:48
Ольга Я

и что? если бы там все это было, аварии не произошло...да не смешите. Каждый день там еду, И каждый день находится гонщик, который несется обгоняя всех по участкам где ведутся работы. Типа все вы тут дураки едите ели ели, а я вот какой и мне надо ....так что голова нужна, мозги в ней

12.10.2020 11:49
- гость -

А то что убийца ехал со скоростью 150, это ни причем да?

12.10.2020 11:53
- гость -


12.10.2020 11:48
Ольга Я
ПДД должны соблюдать все, в том числе и дорожные рабочие! Один немного нарушил, другой.., вроде бы ничего нормально все, но наступает момент когда это немного накапливается и переходит в ДТП. Потом начинается поиск виновных... Одно дело когда нарушитель гибнет сам, но часто "тянет" за собой невиновных!

12.10.2020 11:55
- гость -


12.10.2020 11:49
- гость -
Статья про убийцу? Прочитайте тогда еще раз. Статья про нарушения в организации работ.

12.10.2020 11:55
- гость -

Прокуратура нашла нарушения дорожников и наказала за них. В сообщении ни слова о причинно-следственной связью с аварией. Это внеплановая проверка. Дорожники такие же участники движения, как и водители. Закон один для всех.

12.10.2020 11:55
- гость -

"схема организации движения на период производства работ не была разработана и согласована с органами местного самоуправления"

Если каждый взмах лопатой согласовывать, только согласованием и заниматься. А работать когда?

Не надо было лететь 150+ км/ч пьяным за рулем.

12.10.2020 11:59
- гость -

Они могут.

12.10.2020 12:00
- гость -

11:55- гость -Если каждый взмах лопатой согласовывать, только согласованием и заниматься. А работать когда?... Не надо было лететь

Одним можно на все наплевать, а другие должны что-то соблюдать? Как соблюдать, если знаков нет, ничего не огорожено?

12.10.2020 12:02
- гость -

по мнению прокуратуры, если бы согласовали с администрацией как положено, то виновник не сел бы пьяным и не гнал бы 150.

12.10.2020 12:04
- гость -

Это типа кто-то залез на высоковольтный столб и убило током, на столбе есть табличка - не влезай убьёт - но немного криво висела и некоторые буквы на ней заляпаны... Виноват владелец таблички?

12.10.2020 12:09
АБОРИГЕН

12.10.2020 12:04
- гость -
Нет это типа того, почему к вашему столбу можно подойти, да ещё и залезть на него. Виноват владелец столба.

12.10.2020 12:10
- гость -

В произошедшем виноват низко летевший. Однако, если место проведения работ на оживленной дороге правильно не обозначать, в аварию может попасть любой, с меньшими последствиями, но тем не менее.

12.10.2020 12:11
- гость -

Хватит выгораживать пьяных дураков.

12.10.2020 12:12
- гость -

12:04- гость -

Вот этой таблички и не было - не было знаков и ограждений. Должны были, но их не поставили, отвечать надо за свои нарушения, а не оправдываться тем, что не там ехал, не с той скоростью..

12.10.2020 12:13
- гость -


12.10.2020 11:55
- гость -
Согласовывается не мах лопатой, а полностью весь процесс обустройства участка в плане ПДД на время проведения работ (я могу не правильно озвучить, но думаю суть понятна). Установка дополнительного освещения, знаков дорожных, ограждения участка и др. От этих мер зависит не только безопасность автомобилистов но и самих дорожных рабочих.

12.10.2020 12:14
- гость -


12.10.2020 12:11
- гость -
Где в статье Вы видите что выгораживают пьяных? Вы статью то прочитайте, там вообще про дорожников...

12.10.2020 12:15
- гость -

Как вы не понимаете,когда летишь 150+ км/ч пьяный за рулем,можно и не заметить вопиющее нарушение-отсутствие пары огоньков на ограждающих устройствах.

12.10.2020 12:15
- гость -

сколько погибло на трассах трезвых и адекватных водителей изза таких вот дорожников?
или брошенных камазов?

стоят в темноте без знаков и без огней аварийных

12.10.2020 12:15
- гость -

скажите спасибо что именно строительная техника взяла на себя весь этот удар.

12.10.2020 12:16
- гость -

12.10.2020 12:15
- гость -
Как вы не понимаете,когда летишь 150+ км/ч пьяный за рулем,можно и не заметить вопиющее нарушение-отсутствие пары огоньков на ограждающих устройствах.


можно не заметить, а можно и заметить, если б камаз горел как новогодняя елка

12.10.2020 12:16
- гость -

12.10.2020 12:02
- гость -
Нет, по мнению прокуратуры мухи отдельно, котлеты отдельно. Ведете дорожные работы - будьте любезны их вести как положено, а не вот это все. Независимо от того, было там ДТП или нет.

12.10.2020 12:18
Гость

Никто не снимает вины с водителя,но есть правила,которые дорожники нарушили..а в темноте все упреждающие знаки могли сработать...

12.10.2020 12:18
- гость -

12.10.2020 12:15
- гость -
скажите спасибо что именно строительная техника взяла на себя весь этот удар.


пусть аэропорт титова скажет а то б взлетели точно

12.10.2020 12:23
- гость -

А среди рабочих пьяные - это 100% были! Почему их не проверили?

12.10.2020 12:24
- гость -

Ну не в спец.машину бы этот влетел бы, а в другое место, возможно в кого-то еще. Так что машине еще большое спасибо.

12.10.2020 12:25
- гость -

"Прокуратура нашла нарушения в работах"

Все на этом конец обсуждению, как он летел.

Прокуратура нашла нарушения в работах - этот вывод и останется главным в гибели семьи!

12.10.2020 12:25
- гость -

Дураки на дорогах не переводятся. И не учатся на чужих ошибках. Обязательно самому надо попробовать.

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