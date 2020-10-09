Частные клиники помогают алтайскому минздраву в борьбе с короновирусом

Частные клиники Алтайского края приходят на помощь государственному здравоохранению. Напомним, из-за сложных эпидемиологических условий региональный Минздрав обратился с призывом к представителям частной медицины.

В частности, министр здравоохранения Дмитрий Попов попросил помощи у предпринимателей и предложил им забрать часть неотложных вызовов и обслуживание дистанционных пациентов. А таких, как отмечают в минздраве, сейчас насчитывается несколько тысяч.

"Все остальные ресурсы мы задействовали. Часть медиков болеют. Все кто мог, "под ружье" уже встал, — сказал министр во время встречи с руководителями клиник, состоявшейся 7 октября.

Между тем, ряд частных центров заявили, что уже работают в тандеме с государственными. Так, клиника "Добрый доктор" направила некоторых своих специалистов в 14 поликлинику, в которой сложился острый дефицит кадров.

"Мы направляли на работу анестезиологов. Наши доктора работают с 14 поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала", — пояснил главный врач клиники Сергей Богданов. Он также отметил, что сейчас рассматривается вариант работы фельдшерами в службе скорой помощи.

Директор центра "Территория здоровья" Юрий Медзиновский готов предоставить площади своего учреждения под ковидный госпиталь. Предполагается организовать 200 мест для ковидных пациентов. Проблема, по словам Медзиновского, только одна — для работы в режиме ковидного госпиталя необходимы кислородоконцентраторы.

Министр здравоохранения пообещал найти ресурсы доля временной передачи оборудования в безвозмездное пользование. Также ведомство пообещало поддержать центр СИЗами в то время, которое необходимо будет для отработки собственных поставок. Предполагается, что новый госпиталь будет развернут к 19 октября. Однако возможно и раньше, сообщили в министерства.

Собираются перепрофилировать в ковидный госпиталь центр травматологии и ортопедии. Здесь все необходимое оборудование уже имеется.

Кроме того, часть представителей клиник заявили, что готовы взять на себя работу амбулаторного центра, где доктора будут консультировать пациентов, лечащихся дистанционно. Напомним, также о готовности помочь краю в борьбе с ковидом заявили и руководители других частных клиник. Так, например, кто-то отдает флюорограф, кто-то – рентгеновский аппарат. Готовы частники оказывать и поликлиническую помощь.

Сейчас минздрав должен разработать алгоритмы, по которым будут работать частные центры и службы неотложной помощи.