Роспотребнадзор рассказал, когда Россия может выйти на плато по COVID

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10-20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября", – сказала она.

По ее словам, чтобы ожидать выхода на плато, должно пройти 1,5 инкубационных периода. Пшеничная отметила, что россияне стали сознательнее, а часть работников перевели на удаленный режим. Это, считает эксперт, позволит замедлить темпы распространения заболевания.