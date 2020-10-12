Роспотребнадзор рассказал, когда Россия может выйти на плато по COVID

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10-20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
"Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября", – сказала она.
По ее словам, чтобы ожидать выхода на плато, должно пройти 1,5 инкубационных периода. Пшеничная отметила, что россияне стали сознательнее, а часть работников перевели на удаленный режим. Это, считает эксперт, позволит замедлить темпы распространения заболевания.
Комментарии
Быстро сказка сказывается.... , уже столько наобещали не унесёшь.
где? у нас нет
Они бы уже между собой договорились когда там плато, а то один одно, другой другое
Во Франции за сутки выявлено 26896 новых случаев коронавирусной пневмонии, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения. В Великобритании за сутки выявлено почти 15,1 тыс. новых случаев инфицирования, свидетельствуют данные властей Соединенного Королевства.