Деньги за час. Как работает онлайн-кредитование и кто может получить заем

Один из самых популярных видов онлайн-кредитования – получение займа на карту. Отправить заявку можно в любое время не выходя из дома, и в течение часа получить деньги. Разберем, на каких условиях выдают такие займы.

Условия займа

Как правило, можно получить до 100 000 рублей на срок от дня до года. Процентная ставка – от 0% до 1% в день. Погасить заем можно в конце срока или частями. Залог и поручители не нужны. Заявку рассматривают от минуты до часа, потом сразу переводят деньги.

Требования к заемщику

Возраст от 18 лет до 80 лет;

гражданство РФ;

наличие именной дебетовой карты Visa, MasterCard или "Мир", выданной российскими банками;

необходимые документы: паспорт, в редких случаях – СНИЛС или ИНН, также могут запросить справку о доходе.

Дополнительные возможности

В некоторых МФО работают программы лояльности, есть бонусы и кешбэк. Например, организация начисляет баллы, которыми можно погасить часть долга.

Можно использовать пролонгацию платежа: оплатить только проценты, а остаток долга продлить на больший срок.

Также МФО помогают с кредитной историей. Если у заемщика она испорчена и ему отказывают в займе, специалисты поможет восстановить репутацию. Кроме того, организации оказывают дополнительные платные услуги – например, страхование жизни и здоровья, риска потери работы, сервисы онлайн-доктора или юриста.

Как получить деньги?

Выберите подходящее по условиям МФО и перейдите на его официальный сайт. Рассчитайте переплату на кредитном калькуляторе. Если условия устраивают, заполните анкету и отправьте заявку на рассмотрение. После того как заявка будет одобрена перейдите в личный кабинет и ознакомьтесь с договором по займу. Если условия вас устраивают – введите в специальное поле код из SMS. Дождитесь зачисления денег на карту.

При возникновении сложностей со своевременным погашением долга не тяните время. Сразу обратитесь к кредитору и, скорее всего, вам предложат решение, которое устроит обе стороны.

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