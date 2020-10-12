Стали известны подробности смерти директора ансамбля "Алтай" Александра Березикова

Последние две недели Александр Березиков провел в ковидном отделении в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн, сообщили amic.ru в государственном молодежном ансамбле песни и танца "Алтай". В больницу директор коллектива попал после празднования 290-летия Барнаула.
Как заявил сын покойного, дату похорон назначат после выяснения всех обстоятельств смерти.
Ранее amic.ru сообщал, что 12 октября директор государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" Александр Березиков скончался в возрасте 64-х лет.
Он окончил Алтайский государственный институт культуры. Директором ансамбля стал в 2011 году. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.
Комментарии
Не стоит день города людских жизней...
Светлая память тебе, Саша!
Да причем тут день города. За уши притянуто.
Каждый день в общественном транспорте и в магазинах люди получают столько же контактов как и в день города.
Подумаешь, человек умер. Зато день города отпраздновали. Детей сгоняем массово каждый день в школы, чтобы они побыстрее разносили вирус - ради кучки мамаш, которые не хотят, чтобы чада дома учились. Торговые центры работают по полной - мы же не хотим терять бизнес. А терять людей мы не боимся. Надо еще все плановые больницы и поликлиники прикрыть. Пусть отбор будет по-настоящему естественным.
У нас вообще кто-нибудь есть у власти адекватный?
Минимизация социальных контактов - главное оружи в борьбе с ковидом. Все эти дни города, голосования и прочие бессмысленные тусовки являются по сути мероприятиями по инфицированию населения. Вот сравните по календарю. Как тусовку проведут, так вскоре статистика ухудшается. Мы себе сами враги!
Надо еще все плановые больницы и поликлиники прикрыть.
Так уже!
12.10.2020 11:56
Ирэн
А чем вам Попов не угодил?