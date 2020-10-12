Стали известны подробности смерти директора ансамбля "Алтай" Александра Березикова

Последние две недели Александр Березиков провел в ковидном отделении в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн, сообщили amic.ru в государственном молодежном ансамбле песни и танца "Алтай". В больницу директор коллектива попал после празднования 290-летия Барнаула.

Как заявил сын покойного, дату похорон назначат после выяснения всех обстоятельств смерти.

Ранее amic.ru сообщал, что 12 октября директор государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" Александр Березиков скончался в возрасте 64-х лет.

Он окончил Алтайский государственный институт культуры. Директором ансамбля стал в 2011 году. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.