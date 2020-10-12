Алтайские борцы завоевали три бронзовые медали на Кубке России

Представители Алтайского края на Кубке России по греко-римской борьбе завоевали три бронзовые медали. 36 спортсменов выступили на соревнованиях в Республике Башкортостан.

"Третьи места в весовой категории до 55 килограммов заняли спортсмены группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва Юрий Тапаа и Юрий Васюнин. Также бронзовым призером в весе до 63 килограммов стал еще один спортсмен группы высшего спортивного мастерства АУОР Максим Новичихин", – пишет "Алтайский спорт".

В Минспорте добавили, что еще два представителя региона не смогли выйти в финальную часть турнира.