Теплоход, который затонул 27 лет назад, подняли со дна Телецкого озера

Со дна Телецкого озера подняли теплоход "Ирбис", который затонул 27 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского государственного биосферного заповедника.

"В Алтайском заповеднике завершилась операция судоподъема катера типа "Ярославец", затонувшего в заливе реки Камга Телецкого озера 27 лет назад приблизительно в 20-ти метрах от берега, на глубине 10-17 метров. Работы по подъему судна проводились профессионалами ООО "ВК Подводтех" (Казань) под руководством главного технолога компании Алексея Смирнова при поддержке и под наблюдением сотрудников Станции подводных исследований Алтайского заповедника", – говорится в сообщении.

Подъем судна весом 30 тонн и длиной 21 метр осложнялся необходимостью строгого соблюдения экологических требований. После подъема теплоход отбуксировали в поселок Артыбаш.