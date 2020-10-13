Больше света, меньше затрат. В Барнауле производят уникальные фонари и фары

Компания "Лосев" из Барнаула стала резидентом центра инноваций "Сколково" в Москве. Предприниматели делают уникальные светодиодные лампы для стройки и ремонта, а также планируют выпуск противотуманных автомобильных фар по аналогичной технологии. Кроме того, многим барнаульцам компания известна благодаря полезным для города проектам. Директор по развитию компании "Лосев" Сергей Алексеенко в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал, в чем новшество их продукта и как резидентство в инновационном центре Москвы помогает в продвижении.

– Вы занимаетесь светотехникой. Как все начиналось?

– В 2014 году наши учредители, Павел Колесников и Александр Таранов, разработали светодиодный модуль. Повезли эту разработку в Москву на тест-драйв у ведущего "Эха Москвы" Сергея Стиллавина. Потом, в 2016 году, мы с Колесниковым поговорили и решили объединиться. С моей стороны это были средства и продвижение, с их стороны – разработки.

– С чего начали работу в команде?

– Мы подали заявку на патент этого модуля и оформили документы для резидентства в "Сколково". Три раза нам отказывали, но в итоге мы доказали, что наш проект – инновационный, что потом подтвердил еще и патент, который мы получили в 2020 году. Сейчас подобное уже есть, но в 2014 году еще не было.

Патент наш только на российском рынке, на зарубежном уже есть подобные разработки. Есть коллиматорная линза, в нее погружен светодиод. С него весь свет, который он дает, линза фокусирует и выпускает через выпускающую линзу. Получается, что мощность данного модуля значительно ниже, чем на тех светодиодах, где используется рефлектор. Другими словами, свет ярче, а потребление – меньше. Кроме того, эта разработка делается из пластика. Там и линза пластиковая, и корпус, потому что мощность маленькая, ничего не нагревается, все размеры уменьшены, и стоимость дешевле в разы.

Мы хотели, чтобы это было в фарах автомобилей. Рынок массового автомобильного производства очень конкурентоспособный, и мы хотели так отечественного производителя "подтолкнуть" в лидеры.

– Вы стали резидентами "Сколково" с третьего раза. Как удалось туда попасть?

– Как проходит отбор: заполняете заявку на двух языках – русском и английском. Оценивают пять разных экспертов, зачастую из разных стран. Полностью описываете команду, технологию, перспективы, рынок и другие параметры. Отправляете через сайт "Сколково". После приходят замечания, по которым не прошли. Вы с менеджером от "Сколково" правите эти замечания. У нас, правда, после этого заявка стала еще хуже… Прошли потом, когда уже сами снова заполняли.

– Что пришлось скорректировать, чтобы пройти?

– Вообще, заявка носит формальный характер. Их проверяют разные люди: кто-то в этом не увидит инновации, кто-то просто не разбирается. Например, если специалист по биологии смотрит заявку техническую.

В 2017 году нас одобрили и дали полгода, чтобы вступить. Нужно было либо переоформить компанию, либо создать и оформить ее на территории Москвы. А у нас уже была фирма в Барнауле. Мы поменяли юридический адрес. Сейчас уже возможно поменять юридический адрес на Барнаул, обратно вернуться и остаться при этом резидентами, а раньше было обязательным условием нахождение в Москве и плата аренды.

– Что дает вам резидентство в "Сколково"? Вызывает уважение у заказчиков?

– Не у всех. Когда мы общались с "КамАЗом", они говорили: "Да вы даже не резиденты "Сколково". Потом, когда мы стали резидентами, сказали: "Ну и что?"

"Сколково" дает налоговые льготы большие, отсутствие НДС, налога на прибыль, на имущество. Также дает возможность получать гранты. Мы каждый год оформляем несколько микрогрантов, это до 1,5 миллиона рублей. С 2018 года мы получили порядка пяти миллионов. Их можно тратить на выставки, создание прототипов, покупку лицензионных программ.

– Какую продукцию вы выпустили после того, как стали резидентами?

– Мы заходили как автомобильный проект – "Производство автомобильно-светодиодной светотехники". Сейчас мы проект поменяли на "Проектирование и производство светодиодной техники". Это связано с тем, что элемент, который мы проектировали изначально, в итоге не прошел фотометрические испытания. Мы откинули это в долгий ящик. А ребята из Москвы попросили сделать для нас малярный светильник. То есть фонарь, который позволяет весь рельеф стены увидеть, чтобы убрать неровности. Это помогает строителям при покраске, штукатурке и других работах. Сейчас у нас уже более 30 дилеров по стране и за пределами.

– Кто ваши клиенты?

– Организации, которые заинтересованы в высоком качестве ремонта. В самом дорогом доме в России, "Барин Хаус", половину квартир ремонтировали с помощью нашей лампы. Также практически все строительные блогеры страны пользуются нашим светильником. Они, как лидеры мнений, показывают, как надо работать, для чего этот светильник. В Барнауле же очень мало продаем, потому что у нас люди не сосредоточены на качестве ремонта, у них "ну сделали и сделали". А с нашим светильником и скорость возрастает, можно брать большие деньги за ремонт. Потому что подготовить без нашей лампы поверхность стены такого качества будет в четыре раза дольше.

– Я знаю, что вы хотели выпускать детали для автомобиля Lada. Как прошли переговоры с концерном?

– Они не покупают технологии, им нужен уже готовый продукт. А чтобы быть готовым продуктом, нужно очень много средств вложить в оснащение. Это должна быть целая фара, а мы фары не производим, не знаем технологии корпуса. Но, может быть, еще доработаем.

– Вы реализуете социальный проект по безопасности дорожного движения. Расскажете о нем?

– В 2018 году РЖД объявили конкурс на увеличение безопасности железнодорожного движения на переездах. Мы его выиграли. Установили за свой счет в Барнауле на перекрестке Ленина – Анатолия дополнительную идентификацию светофора, которая светит в темное время суток узкой красной полосой, как стоп-линия. В городской администрации нас поддержали. Спустя год мы сделали запрос в ГИБДД и выяснили, что аварийность в ночное время уменьшилась на 50%.

– Вы сотрудничаете с центром "Мой бизнес"? Расскажите об этом опыте.

– Я обращался по поводу кредита, и мне хорошо помогли, сориентировали. Сейчас работаем с банком Центра. Также на вебинаре "Предпринимательский час" я узнал, что у них есть лизинг для покупки оборудования. Мы как раз собираемся выпустить светодиодную противотуманную фару. Будет белый свет на дороге, который проявит все неровности, покажет все кочки и обязательно спасет чью-то подвеску.

– Я знаю, что вы планируете выйти на краундфандинговую платформу. Что это даст?

– Да, кредит нам практически одобрили, плюс собственные средства есть. Но чтобы нам понять весь рынок, мы хотим запустить краундфандинговую платформу через Boomstarter. Прототипы есть, снимем продающее красивое видео, выложим на платформу и будем ждать отклики. Можно будет сделать предзаказ со значительной скидкой. Мы заодно поймем, какой рынок у противотуманной фары, соберем часть средств и пустим их на производство первой тысячи штук.

– Когда планируете начать производство?

– Через четыре месяца. Сборка будет в Рязани, потому что у нас нет компаний, которые имеют автомобильный сертификат. А мы хотим именно сертифицировать фару.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..."

– Развитие. Как самого бизнеса, так и меня. Когда мы начинали этот проект, я понимал, что смогу вырасти больше, чем где-либо.

Энергия. Я не отдыхаю, мне нравится работать, и это здорово.

Мой бизнес – это весело.

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