Сибирская семья "заживо похоронила" дедушку с коронавирусом

Жители села Шабаново в Кемеровской области похоронили родственника с коронавирусом, но позднее оказалось, что он жив. По данному факту идет проверка, пишет РИА Новости.

На местном телевидении показали сюжет о том, что жители села похоронили в закрытом гробу престарелого родственника с коронавирусом. Ранее мужчина находился в доме-интернате для инвалидов. Через неделю их попросили приехать в приют на опознание, и оказалось, что родственник жив. Выяснилось, что из дома престарелых госпитализировали двух ковидных постояльцев. Позднее в больнице один скончался, а другого выписали, но по чужому паспорту.

"В настоящее время в Министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты", – говорится в сообщении.