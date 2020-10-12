Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил он.

Зеленский отметил, что не держится за рейтинги и свою должность, и добавил, что верит в возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам президента Украины, Киев готов следовать мирным соглашениям, но вокруг них существует множество разногласий, которые усложняют ситуацию.