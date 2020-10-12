Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью BBC.
"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил он.
Зеленский отметил, что не держится за рейтинги и свою должность, и добавил, что верит в возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
По словам президента Украины, Киев готов следовать мирным соглашениям, но вокруг них существует множество разногласий, которые усложняют ситуацию.
Комментарии
Бегиииии, плохо одно что в Россию тебе не вариант, ну будешь пендпсов смешить клоунадой
между нашими странами
Не понятно чего они от этого клоуна вообще хотели? Что он из Украины Швейцарию сделает?
Путен тоже за должность не держится
12.10.2020 17:10 он и есть должность, чего переживать то
Президент честен перед народом и он выполнит своё обещание.
эту трагическую историю между нашими странами
Какие у Зеленского его страны?
А Порошенко бился до последнего. И до сих пор бьется. Зеленский его посадить обещал, а сейчас как бы наоборот не вышло
Так при избрании он говорил, что если нарушит закон, то уйдет с поста президента. При этом уже неоднократно его нарушал, но не ушел. Ну, сказал и сказал, это ни к чему его не обязывает...
12.10.2020 19:36
- гость -
Так при избрании он говорил, что если нарушит закон, то уйдет с поста президента.
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Зеленский в ходе своей предвыборной кампании пообещал, что пойдет только на один президентский срок. Незадолго до второго тура он заявил, что по истечении пяти лет не будет убегать из страны.
RBC.ru 21 апреля 2019 г.
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