Пятница, 16 Октябрь, 12:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
13°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента Украины

, ИА "Амител"
Политик отметил, что не держится за свою должность
Фото: oko-planet.su

Фото: oko-planet.su

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил он.

Зеленский отметил, что не держится за рейтинги и свою должность, и добавил, что верит в возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе. 

По словам президента Украины, Киев готов следовать мирным соглашениям, но вокруг них существует множество разногласий, которые усложняют ситуацию. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2020 16:41
- гость -

Бегиииии, плохо одно что в Россию тебе не вариант, ну будешь пендпсов смешить клоунадой

12.10.2020 16:57
- гость -

между нашими странами

12.10.2020 16:57
- гость -

Не понятно чего они от этого клоуна вообще хотели? Что он из Украины Швейцарию сделает?

12.10.2020 17:10
Eugene

Путен тоже за должность не держится

12.10.2020 17:35
- гость -

12.10.2020 17:10 он и есть должность, чего переживать то

12.10.2020 18:05
CALIBR

Президент честен перед народом и он выполнит своё обещание.

12.10.2020 19:32
гость

эту трагическую историю между нашими странами

Какие у Зеленского его страны?

12.10.2020 19:35
гость

А Порошенко бился до последнего. И до сих пор бьется. Зеленский его посадить обещал, а сейчас как бы наоборот не вышло

12.10.2020 19:36
- гость -

Так при избрании он говорил, что если нарушит закон, то уйдет с поста президента. При этом уже неоднократно его нарушал, но не ушел. Ну, сказал и сказал, это ни к чему его не обязывает...

12.10.2020 20:34
CALIBR

12.10.2020 19:36
- гость -
Так при избрании он говорил, что если нарушит закон, то уйдет с поста президента.
++++++++++++
Зеленский в ходе своей предвыборной кампании пообещал, что пойдет только на один президентский срок. Незадолго до второго тура он заявил, что по истечении пяти лет не будет убегать из страны.
RBC.ru 21 апреля 2019 г.

Всё остальное - домыслы и испражнения бототроллей.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 0
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 1
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 1
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 3
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 10
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 17
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 6
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 8
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 8
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 24
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 12
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 10
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 0
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 8
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2
17:44
В Алтайском Минздраве объяснили задержку "ковидных" выплат медикам 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.