Журналиста и телеведущего Павла Лобкова госпитализировали из собственного дома с сотрясением мозга. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным издания, у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица. Скорую ведущему вызвали на дом. По предварительным данным, он сам упал и ударился. По словам медиков, в момент происшествия Павел находился в нетрезвом состоянии.

Сам Лобков и его представители пока никак не комментировали эту информацию. Последний пост на странице журналиста в Facebook опубликован 11 октября. После этого никакой активности он не проявлял.