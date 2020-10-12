Журналиста и телеведущего Павла Лобкова госпитализировали из собственного дома с сотрясением мозга. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным издания, у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица. Скорую ведущему вызвали на дом. По предварительным данным, он сам упал и ударился. По словам медиков, в момент происшествия Павел находился в нетрезвом состоянии.
Сам Лобков и его представители пока никак не комментировали эту информацию. Последний пост на странице журналиста в Facebook опубликован 11 октября. После этого никакой активности он не проявлял.
Комментарии
Панин вроде тоже ударился когда то дома.Могут несколько раз головой об пол бросить, упал.
Либераст в плохом и хорошем смысле.Незлоблив.Много пьёт.
С сотрясением чего?
Павел находился в нетрезвом состоянии
Может Новичком отравили? Надо ехать в Германию, там правильно проверят