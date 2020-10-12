"Знакомую после обеда обследуют". Роспотребнадзор опроверг отсутствие реагентов в клиниках

В алтайском Роспотребнадзоре опровергли информацию о нехватке в частных клиниках региона реагентов для проведения ковидных тестов. Ранее читатели amic.ru жаловались на то, что в крае нельзя пройти ПЦР-диагностику даже за деньги.

Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября заявила, что информации об отсутствии тест-систем в клиниках у ведомства нет.

"Приведу пример. Сегодня утром звонила моя знакомая, она пыталась записаться в частную клинику на обследование. Она это сделала: после обеда ее обследуют", – поделилась Калинина.

Вместе с тем она признала, что нагрузка на алтайские лаборатории заметно выросла. Если летом в сутки делали 2,5-3,5 тыс. тестирований, то сейчас 5-6 тыс.

Ранее amic.ru писал о том, кто считается контактным по отношению к зараженным COVID-19.