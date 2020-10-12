"Знакомую после обеда обследуют". Роспотребнадзор опроверг отсутствие реагентов в клиниках

В алтайском Роспотребнадзоре опровергли информацию о нехватке в частных клиниках региона реагентов для проведения ковидных тестов. Ранее читатели amic.ru жаловались на то, что в крае нельзя пройти ПЦР-диагностику даже за деньги.
Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября заявила, что информации об отсутствии тест-систем в клиниках у ведомства нет.
"Приведу пример. Сегодня утром звонила моя знакомая, она пыталась записаться в частную клинику на обследование. Она это сделала: после обеда ее обследуют", – поделилась Калинина.
Вместе с тем она признала, что нагрузка на алтайские лаборатории заметно выросла. Если летом в сутки делали 2,5-3,5 тыс. тестирований, то сейчас 5-6 тыс.
Ранее amic.ru писал о том, кто считается контактным по отношению к зараженным COVID-19.
Комментарии
А можно с вами Познакомится, ну так вдруг прижмет-----обседоваться и полечится????????
Очередей нет!
Проблем нет!
Все в шоколаде!
У всех коллективные глюки из-за вируса.
А Ульянку вернуть родителям! не жена она мне боле, не жена..... ей болезной невдомек, что тест можно сдать здоровым людям, а людям с подозрением на орви, откажут в тестировании...
Враньё полное!!!!! Вчера записалась только на 23.10 в инвитро и 20.10 КДЛ . Раньше нет!!! Может знакомым Калининой есть, простым жителям-нет!!!! Я имею ввиду-ПЦР
И делать будут-неделю
Что врать? Сейчас позвонил в «Инвитро» чтобы записаться на ковидный тест. Ближайшая дата 24!!!! Октября!
Я умру до этой поры! Помогите!!!
в крае нельзя пройти ПЦР-диагностику даже за деньги
потому что у жителей края денег много, поэтому жители края делают диагностику за любые деньги