На Алтай прилетели "Крокодилы" и "Терминаторы"

В Республике Алтай стартовало очередное летно-тактическое учение экипажей военных ударных вертолетов отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, который дислоцирован в Новосибирской области.

Всего в учениях принимают участие десять Ми-24 "Крокодил" и Ми-8АМТШ-В "Терминатор", а также около 70 человек летного и инженерно-технического состава. В ходе учения вертолеты отработают технику пилотирования на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, эвакуацию условно раненых, посадку на неподготовленные высокогорные площадки.

Как отмечает издание "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу ЦВО, завершатся учения в середине октября.