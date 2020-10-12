Главный горнолыжный курорт Кемеровской области "Шерегеш" откроется 14 ноября. Следом за ним, 21 ноября, гостей примет "Горная Саланга", а трассы комплексов "Танай и "Югус" станут доступны с 28 и 29 ноября.

Старт открытию курортов даст глава региона Сергей Цивилев, который посетит 14 ноября традиционный "Шерегешфест". Кроме того, на мероприятие приедет и местный шаман – он проведет обряд на "благополучие и хорошую погоду", сообщает пресс-служба Минтуризма Кузбасса.

Более подробную информацию о старте горнолыжного сезона 2020/2021 года в Кемеровской области сообщат на пресс-конференции, которая должна состояться в октябре. Тогда же власти раскроют и главную интригу – имя хедлайнера фестиваля.

Как ранее сообщил amic.ru, 6 октября в Кузбассе лег снег и уже 11 октября на трассах появились первые экстремалы.