Телеведущий и глава оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников посоветовал россиянам не откладывать на потом то, что можно сделать сегодня.
Доктор рассказал, что перебрав одежду в доме, увидел дорогой пиджак и туфли, которые ни разу не носил.
"И подумалось – ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, надену!" – написал Мясников в своем Telegram-канале.
Специалист отметил, что россияне часто откладывают и саму жизнь. "А потом оказывается, что все уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел", – заметил врач.
По словам Мясникова, люди часто используют отговорку про трудные времена, однако подобные периоды имеют тенденцию "становится все хуже" и жить стоит "здесь и сейчас".
Комментарии
сколько это пропагандист получает зп, чтобы советовать людям? 20млн за чертой бедности даже по официальным данным. Людям просто нечего откладывать. Мясников ты в своем уме?
Малышева в Нюерке ,а это чюдо в Лондоне хату своими советами отбивает, лохотрон, продолжатели кашпировского....
- Без еды можно прожить месяц.
- Можно. А смысл?
- А без смысла можно прожить всю жизнь.
- Доктор Мясников, мы жить будем?
- А смысл?
Хватит постить этого пропогандиста-псевдодоктора.
Зачем он себя идиотом выставляет?
какой балбес
По реке плывет лодка. На корме сидит чукча Мясников и курит трубку. Жена гребет из последних сил против течения.
- Хорошо ей, греби себе да греби. А мне думать надо, как нужно жить и россиянам рассказывать ..
на том свете не нальют, правильно говорит, а если нальют, то зачем упускать. Девки, водка, рок-н-рол!!!!
Становится грустно от того, что люди стали такими озлобленными, один негатив: аварии, убийства, заразившиеся и умершие.... Положительное то что то есть вокруг, может об этом напишем и обсудим, тогда может и больных станет меньше!
Как-то уже достал этот слесарь-гинеколог!
Доктор Мясников рассказал россиянам, как нужно жить
не говори мне, что делать, я не скажу тебе, куда идти
Абсолютно прав человек. Большинство не живет , в просто доживает. И в основе всего лень, страх, зависть. И по злобным комментариям,м можно только предположить, сколько дерьма в душах и сердцах у комментаторов )