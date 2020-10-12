Доктор Мясников рассказал россиянам, как нужно жить

Телеведущий и глава оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников посоветовал россиянам не откладывать на потом то, что можно сделать сегодня.

Доктор рассказал, что перебрав одежду в доме, увидел дорогой пиджак и туфли, которые ни разу не носил.

"И подумалось – ведь так и на гроб положат, куда откладывать, надо носить, надену!" – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что россияне часто откладывают и саму жизнь. "А потом оказывается, что все уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел", – заметил врач.

По словам Мясникова, люди часто используют отговорку про трудные времена, однако подобные периоды имеют тенденцию "становится все хуже" и жить стоит "здесь и сейчас".