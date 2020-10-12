Ученые выяснили, сколько коронавирус держится на коже

Ученые из медицинского центра Киото установили, что коронавирус на человеческой коже может держаться от 6 до 11 часов. В среднем он не пропадает в течение девяти часов, что в пять раз дольше, чем обычный грипп, пишет РИА Новости.

На других поверхностях, например на металле или пластике, он может сохраняться до нескольких дней.

Также в исследовании сказано, что коронавирус за 15 секунд уничтожается при помощи 80-процентного этанола. Ученые считают, что девятичасовая выживаемость коронавируса на коже значительно увеличивает риск контактной передачи инфекции между людьми. Однако правильная гигиена значительно уменьшает эти шансы.