Ученые выяснили, сколько коронавирус держится на коже

Ученые из медицинского центра Киото установили, что коронавирус на человеческой коже может держаться от 6 до 11 часов. В среднем он не пропадает в течение девяти часов, что в пять раз дольше, чем обычный грипп, пишет РИА Новости.
На других поверхностях, например на металле или пластике, он может сохраняться до нескольких дней.
Также в исследовании сказано, что коронавирус за 15 секунд уничтожается при помощи 80-процентного этанола. Ученые считают, что девятичасовая выживаемость коронавируса на коже значительно увеличивает риск контактной передачи инфекции между людьми. Однако правильная гигиена значительно уменьшает эти шансы.
Комментарии
но вырастить ни одну культуру с твердых предметов так и не смогли...
ВСМЫСЛЕ 80%го????
ранее писали 70!! я блин спирт уже разбадяжил до 70 градусов и обрабатывался им..выходит зазря? надо было 80 теперь? Вы афигели товарищи ученые?