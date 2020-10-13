Трусики, пакеты, ведра. Самые креативные противоковидные маски

Фото: boredpanda / @subwaycreatures

Главное, прикрыться – решили герои нашей публикации, а чем – вопрос уже второстепенной важности. С начала пандемии прошло уже достаточно времени, чтобы люди привыкли к маскам. Однако жажда внимания, а может, банальная лень привели к тому, что в общественном транспорте можно встретить довольно странных личностей. В соцсетях даже есть специальные группы, где пользователи делятся своими наблюдениями. "Ну, на них хоть что-то надето", – отмечают в комментариях.