Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

В июне он отказался отвечать на вопрос о том, убивал ли он девушку, а 12 июня сознался в совершении преступления. Кроме того, Соколов признал вину в хранении дома оружия и боеприпасов.

В ходе допроса историк рассказал о своих научных заслугах, так как, по его мнению, эти факты характеризуют его личность.

Напомним, что историка Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками.