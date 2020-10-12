Бийчанин ударил ножом соседа во время спора о методах воспитания детей

45-летнего жителя Бийска осудят в покушении на убийство соседа из-за ссоры во время спора о способах воспитания детей.
По данным следствия, в вечернее время в июле 2020 года в одном из домов города между выпивающими вместе соседями произошла ссора: одному из них не понравились, что его 30-летний собутыльник начал воспитывать детей хозяина.
В результате перепалка переросла в драку, и бийчанин ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему спасли жизнь.
Обвиняемый полностью признал вину, а следствие, собрав достаточные доказательства, передало дело о покушении на убийство в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Комментарии
А чего хотите? Многие комментаторы на амике из-за отсутствия аргументов прибегают к оскорблениям. Был бы нож под рукой и оппонент, не задумываясь нож бы всадили...