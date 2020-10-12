Такой день. Бийчанин, который 12 лет ищет мать, и очень дорогое дизельное топливо

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 октября. Без коронавируса.

30-летний бийчанин уже 12 лет разыскивает свою родную мать, с которой он не виделся после ссоры. После окончания техникума Николай ушел в армию, а незадолго до этого поссорился с матерью "из-за какого-то пустяка". За время службы парень не получил от мамы ни одной весточки, а спустя два года, когда вернулся домой, не застал ее и там.

В Алтайском крае аферисты украли со счета 73-летнего пенсионера почти 2 миллиона рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Алтайский край вошел в топ-5 субъектов с самым недоступным дизельным топливом. На среднемесячную зарплату житель региона может купить всего 540 литров горючего.

Алтайские дорожники продолжают подготовку к зимнему сезону. Для устранения наледи на федеральных трассах подготовили 75 тонн противогололедных материалов и около тысячи единиц специализированной техники.

Бесхозный чемодан возле дома № 81 на проспекте Комсомольском в Барнауле переполошил очевидцев днем 12 октября. В МВД рассказали, что предмет не представлял никакой опасности.

Алтайские футболисты завоевали серебро в Нижнем Новгороде. Там завершился чемпионат России среди футболистов-ампутантов.