Желтый лоск ночного проспекта. Краски вечернего Барнаула в осенний дождь

Октябрь тычется мокрым носом в ладошки прогуливающихся барнаульцев. Влажный от огней Ленинский и осенняя сырость поднимает воротники прохожим, заставляет прислушиваться к шепоту дождя. Вечерний город заливает желтый свет и тонкая, добрая грусть. Совсем скоро краевую столицу заметет снегом, и Барнаул уйдет в зимнюю дрему, но пока еще есть время проплыть по центру и вспомнить, каким же все-таки красивым бывает наш город.
Комментарии
Спасибо за прекрасный репортаж, фотографии чудесные и такие уютные
Красиво... Захотелось самой прогуляться вечером.
Эх, немного не хватает других фото - отражения фонарей на мокром асфальте. Ну не увидел этого фотограф, жаль, а так норм фотки
Отличная работа! Чувствуется очень хорошее умение поймать нужный ракурс. Это очень важно, чтобы получилось хорошее фото.
клевые фотки, не все конечно, но это на вкус наверное
Так себе фотографии если честно. Но как говорится: мы же в Барнауле живем, у нас тут из песка куличик слепишь в 37 лет и все хлопать будут, какой молодец, смотрите как умеет.
Добрые и душевные фотографии. Спасибо.