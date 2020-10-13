Желтый лоск ночного проспекта. Краски вечернего Барнаула в осенний дождь

Октябрь тычется мокрым носом в ладошки прогуливающихся барнаульцев. Влажный от огней Ленинский и осенняя сырость поднимает воротники прохожим, заставляет прислушиваться к шепоту дождя. Вечерний город заливает желтый свет и тонкая, добрая грусть. Совсем скоро краевую столицу заметет снегом, и Барнаул уйдет в зимнюю дрему, но пока еще есть время проплыть по центру и вспомнить, каким же все-таки красивым бывает наш город.