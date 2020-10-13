Глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести в России налог на бездетность.
По мнению общественника, средства необходимо взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц или 6 тысяч рублей в год. По мнению Буцкой, подобные меры необходимы из-за низкой рождаемости и большого потока мигрантов.
В эфире радио "Говорит Москва" Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться лишь тех, кто не может родить ребенка по медицинских показаниям.
В свою очередь, в Минфине РФ заявили, что не планируют вводить налог на бездетность в России.
Комментарии
Пробный камень пробил дно и улетел , чтобы вернуться бумерангом ? Цель была праведная- наполнить алиментный фонд, только я вот не слышал, чтобы государство его использовало для нуждающихся.
При коммунистах такой налог назывался "за мужские достоинства", но они с женщин его не брали. Этим видно сильно деньги нужны.
странно что не понравилось, они против налога?
Отношение к людям как к скоту: "должны плодиться".
Ага плодите нищету...
А как быть с теми, кто физически не может по целому ряду причин (медицинского и не только характера)?
PS Извините, но если бы эта дама сказала мне свои идеи в лицо - я бы ей всёк не раздумывая... У меня есть на это причины.
13.10.2020 10:08
- гость -
Ага плодите нищету...
Ну да, тут впору налог на многодетность начать брать с тех, кто только плодится не думая, чем будет кормить своих детей... хотя бы кормить, про остальное вобще молчу.
Налог на яйца назывался в ссср)))
Надо ввести налог на тупые предложения и обязать общественников не менее пяти предложений в месяц выдавать. Как они будут определять репродуктивность человека? Будут ли организовывать мероприятию по зачатию желающих? А может за гаремы поборются?
ТАТЬЯНА БУЦКАЯ
Эксперт по декретному времени
Обладатель премии «Лучший родительский блогер»
Научу защищать свои права в роддоме
Расскажу о пособиях и льготах
тьфу! срамота инстаграмная. на таких надо налог водить
Главная "яжематерь"?
10:49 поддерживаю!
Мужчина в принципе не способен родить ни по каким показаниям, против природы не попрешь.
А давайте введем налог на имя фамилию Татьяна Буцкая, пусть все Татьяны Буцкие платят по сто тысяч в месяц.
Ссср был коллективным обществом, и брать налог за бездетность это нормально. Нет своих детей, поучаствуй материально в воспитании чужих. Сейчас капитализм, каждый за свое пузо и такое хорошее предложение похоронят. Вот и комментаторы готовы руки распускать за 500 руб, больные на голову видимо.
Выжить в этом мире может только крепкий коллектив, а общество превалирования своего пуза обречено на вымирание.
общественники в очередной раз свой идиотизм продемонстрировали
НДФЛ, соц взносы в страховые фонды + налог на бездетность.
Да говорите уж прямо : Работающие, отдайте
нам безработным многодетным всю зарплату! Пашите, чтоб обеспечить нам материнский капитал и платите много разных пособий!
На тему этого налога у Лесоповала есть песня. Суть примерно следующая. С зк берут этот налог, он возмущён, говорит готов, но нет женщин на зоне, а ему говорят, как нет женщин, а судья в суде, он говорит, нет, ее б не смог, а ему - ну вот и плати налог
Совсем что ли? Предлагать такое. Есть люди которые в принципе не могут иметь детей по состоянию здоровья. Чем думают предлагая такие инициативы то.
Я платил 10 лет такой налог. Негде было жить, небольшая зарплата, вот и не женился. Даже в животном мире размножаются когда есть корм и нора. Вы условия вначале создайте: Дайте квартиру, зарплату.
13.10.2020 11:26
Она.
Ссср был коллективным обществом, и брать налог за бездетность это нормально. Нет своих детей, поучаствуй материально в воспитании чужих.
+++++++++++
Вас не жило в СССР, поэтому и не знаете порядок его взимания.
10% от оклада, до 28 лет, как только женился - прекращается.
СССР , как тут некоторые помнят, был социальным государством, но взимание налога с парней не соответствовало принципам равенства , ведь, как известно, воспроизводство - дело интимное, рассчитанное на двоих. ))
можно платить любые налоги, когда ты знаешь что они реально детям пойдут. но это увы не про наше государство.
мы же детям смс-ками деньги собираем.
уж лучше эти 500 р в проверенные детские фонды перечислять
13.10.2020 15:26
CALIBR
зато какой стимул жениться был, а сейчас его нет.
А я не собираюсь пахать, чтоб обеспечить вам материнский капитал на квартиры, пособия и ещё и этот побор! Плодитесь на свои!
13.10.2020 17:02
- гость -
13.10.2020 15:26
CALIBR
зато какой стимул жениться был, а сейчас его нет.
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Деньги - стимул для женитьбы ? В моё время любовь была стимулом и, в большинстве случаев - без вариантов.