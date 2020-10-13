Глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести в России налог на бездетность.

По мнению общественника, средства необходимо взимать с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а сумма налога могла бы составлять 500 рублей в месяц или 6 тысяч рублей в год. По мнению Буцкой, подобные меры необходимы из-за низкой рождаемости и большого потока мигрантов.

В эфире радио "Говорит Москва" Буцкая подчеркнула, что налог не должен касаться лишь тех, кто не может родить ребенка по медицинских показаниям.

В свою очередь, в Минфине РФ заявили, что не планируют вводить налог на бездетность в России.