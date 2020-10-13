Эксперты подсчитали уровень тревожности россиян из-за коронавируса

Уровень тревожности россиян из-за эпидемии COVID-19 оказался самым высоким среди всего постсоветского пространства и достиг максимума 8 апреля.

Исследование компании Brand Analytics проводилось в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Молдавии и Украине. По данным отчета, самыми "тревожными" регионами РФ стали Магаданская область, Чукотка, Крым, Курганская область и Еврейская автономная область. Спокойней всех к пандемии отнеслись в Чувашии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Сахалине.

Пиковые значения были зафиксированы 8 апреля – тогда максимальный индекс тревоги достиг 190. Минимальный зарегистрировали к началу августа – ниже 20. На момент октября он составляет около 30, пишет РБК.