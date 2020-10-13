18-летнего нижегородца, который расстрелял девятерых человек, нашли мертвым в лесу

Полицейские и росгвардейцы обнаружили в лесу недалеко от поселка Большеорловское Борского района тело 18-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийствах.
12 октября юноша открыл огонь из ружья на автобусной остановке. В результате четыре человека погибли, пятеро пострадали, пишет РИА Новости. После инцидента подозреваемый скрылся в лесу.
По данным СМИ, накануне подросток поругался со своей бабушкой и выстрелил в нее из охотничьего ружья во дворе дома. После этого молодой человек схватил два ружья и убежал на автобусную остановку поселка Бор, где снова открыл огонь по прохожим.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Мотивы преступления пока неизвестны.
Комментарии
За 4 месяца приобрёл 2 ружья, 2 автомобиля.
Бабушка походу интерент отключила
Схватил два ружья.... Дома ружья валяются свободно, это как???
поругался со своей бабушкой
может денег не давала
13:17 - гость - "Дома ружья валяются свободно, это как?"
Читаем первый коммент: "За 4 месяца приобрёл 2 ружья, 2 автомобиля."
показывайте дальше "Джокеров" маргинальным жителям с неуравновешенной психикой...