Губернатор Алтайского края проверил готовность нового ковидного госпиталя

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил готовность федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования к лечению зараженных коронавирусом.

О подготовке учреждения главе региона доложил министр здравоохранения Дмитрий Попов и главврач Владимир Пелеганчук. Новый госпиталь сконцентрируется на лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19, поскольку медучреждение укомплектовано современным реанимационным оборудованием, а в палаты подведен кислород.

Весь медицинский персонал прошел подготовку для работы с ковидными больными. Всего в учреждении 165 мест, а первых пациентов центр примет уже на этой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь и на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.