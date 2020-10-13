Губернатор Алтайского края проверил готовность нового ковидного госпиталя

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил готовность федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования к лечению зараженных коронавирусом.
О подготовке учреждения главе региона доложил министр здравоохранения Дмитрий Попов и главврач Владимир Пелеганчук. Новый госпиталь сконцентрируется на лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19, поскольку медучреждение укомплектовано современным реанимационным оборудованием, а в палаты подведен кислород.
Весь медицинский персонал прошел подготовку для работы с ковидными больными. Всего в учреждении 165 мест, а первых пациентов центр примет уже на этой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь и на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.
Комментарии
показуха.
что же лечился сам в мск
готовность нового ковидного госпиталя
Лечить больных COVID-19 будут в федеральном центре травматологии и ортопедии
мне одному кажется что заголовок и подзаголовок противоречат друг другу, или...
Зачем ему маска? У него же теперь антитела
я так понимаю построить НОВЫЙ ковидный госпиталь может только коммунистический Китай...
может попросим у товарища Си помощи, ежели сами не могём)))
В работающие когда с проверкой поедет? Он же теперь с антителами-бессмертный. Может без маски дальше ходить.
Бааа! он в МАСКЕ??!!?!
значит правда читает комменты...
так и вижу: - ну-ка сфоткайте меня в маске, а то эти... "пусть пока в интернете посидят" задолбали уже образец-образец поведения... ну-ка покажите им...
друг другу, или...
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да нет. переделали центр в госпиталь...
главное что бы потом обратно не забыли вернуть, а не просто ликвидировать вместе со статьёй финансирования...!!!
кроме короны других болезней теперь нет)))
Всего в учреждении 165 мест
Через 2 дня мест не будет? Надо искать новый госпиталь
13.10.2020 13:24
- гость -
на ковид деньги выделены, на остальные нет, поэтому лечим на что есть.
Журналист Николай Потешкин просит губернатора Виктора Томенко обратить внимание на ситуацию.
Журналисты ГТРК "Алтай" Екатерина и Николай Потешкины заразились коронавирусом, однако в поликлинике № 14 им поставили ОРВИ, отказали в вызове врача на дом, тестах и проведении КТ. Журналистка добавила, что диагностику и лечение в крае не могут получить не только обычные жители, но и сотрудники силовых структур и даже известные чиновники.
Журналисты написали о полном коллапсе в здравоохранении края.
Випы себе местечко организовали. Давно пора. А то не порядок это - довели ситуацию до того что и випам негде лечиться
Зачем ему маска? У него же теперь антител
___________
Он еще до 90 дней является носителем вируса. Так писали
Спасибо редакции АМИТЕЛ,что поднимают насущные вопросы о здравоохранении края!
почему амик разместил и тут же убрал статью про этот факт!?
Микрорайон разросся новостройками,больные жильцы облепили корпуса 14-ой поликлиники как мухи мёд.
Очень правильное решение задействовать здание федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.У нас ведь буйных протестующих нет и не предвидится.