Алтайскому краю выделили более 27 млн рублей на обеспечение ветеранов ВОВ жильем

Алтайский край получил из резервного фонда правительства России 27,7 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Жилплощади получат 17 вдов ветеранов и один участник ВОВ.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты, всего в рамках реализации указа президента "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" социальную поддержку получили более 8,2 тысячи ветеранов. На эти цели из федерального бюджета выделили более 8 миллиардов рублей.

Ранее в апреле 2020 года региону выделили более 11 миллионов на обеспечение квартирами восьми ветеранов Великой Отечественной.