Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

Полугодовалую девочку из города Карпинска Свердловской области, которую нашли изможденной в шкафу, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное – поправляться, набирать вес!" – написала она в Facebook.

Кузнецова также добавила, что сейчас нужно решить много вопросов в плане здоровья и дальнейшего жизнеустройства девочки. В ближайшее время ребенка навестит региональный омбудсмен.

Ранее у жительницы уральского города Карпинска во время застолья подруги нашли истощенного младенца в шкафу. Выяснилось, что женщина втайне от медиков родила девочку и полгода прятала ее от посторонних, пытаясь заморить голодом. От смерти малышку спас старший брат, который ее тайком подкармливал. Полиция возбудила уголовное дело, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.