Эксперт назвал источник мифа о повальном пьянстве россиян

Эксперт по алкогольному рынку и главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов назвал поголовное пьянство россиян мифом, который запущен Западом.

По мнению Смирнова, россияне не спиваются и "повального пьянства" никогда не было. "Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя", – уверен эксперт.

По его словам, первым источником мифа о пьянстве можно назвать книгу "Россия в 1839 году" французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал про пышные застолья после своего визита в Россию. Как объяснил эксперт, россияне сами подхватили заявление иностранца из-за того, что "заграница сказала".

Смирнов отметил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран со времен появления современного человека. "Земледелие появилось для появления, грубо говоря, пива, а потом уже для еды", – сказал он в беседе с "Лентой.ру".

При этом уровень потребляемого алкоголя на душу населения установился на уровне 10 литров в год "100 или даже 200 лет назад". Значение немного колеблется и возрастает во время кризиса или снижается при экономическом подъеме.