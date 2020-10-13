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Новости

Эксперт назвал источник мифа о повальном пьянстве россиян

, ИА "Амител"
Уровень потребления алкоголя жителями страны держится на одной отметке не первый век
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперт по алкогольному рынку и главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов назвал поголовное пьянство россиян мифом, который запущен Западом.

По мнению Смирнова, россияне не спиваются и "повального пьянства" никогда не было. "Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя", – уверен эксперт.

По его словам, первым источником мифа о пьянстве можно назвать книгу "Россия в 1839 году" французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал про пышные застолья после своего визита в Россию. Как объяснил эксперт, россияне сами подхватили заявление иностранца из-за того, что "заграница сказала".

Смирнов отметил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран со времен появления современного человека. "Земледелие появилось для появления, грубо говоря, пива, а потом уже для еды", – сказал он в беседе с "Лентой.ру".

При этом уровень потребляемого алкоголя на душу населения установился на уровне 10 литров в год "100 или даже 200 лет назад". Значение немного колеблется и возрастает во время кризиса или снижается при экономическом подъеме.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.10.2020 15:20
- гость -

"Россия в 1939 году" французского маркиза Астольфа де Кюстина

никак маркиз в СССР приезжал в Сталинскую эпоху... )))

13.10.2020 15:21
Filin

По сравнению с французами, ирландцами и англичанами - мы трезвенники

13.10.2020 15:22
- гость -

1839 год, если что.

13.10.2020 15:23
- гость -

"Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды"

а мне всегда казалось что вино раньше пива появилось
век живи
век учись
дураком помрешь
)))

13.10.2020 15:36
Итальянец

Ну во-первых пить стали меньше, это невооружённым взглядом видно. Во-вторых не просто уменьшилось потребления алкоголя пропорционально во всех слоях общества и возрастах, а, что самое главное, многие полностью отказались от алкоголя. И это прекрасно! Ну и в третьих страна разваливалась два раза. Последний раз совсем не давеча, как раз когда многие запивались. Нужно постараться не повторить это!!!

13.10.2020 15:51
АБОРИГЕН

Главному редактору сайта неплохо бы почитать многочисленных российских бытописателей типа Гиляровского. Там без Запада и прочих иностранцев, всё как есть.

13.10.2020 15:53
АБОРИГЕН

https://www.amic.ru/article/58137/

13.10.2020 16:11
- гость -

Водка - водяной настой на одной или смеси трав.
Пиво - забродивший настой.
***
ищите да....
ЧТО ПИЛИ НА РУСИ * КАК РУСЬ ВЕЛИКУЮ В ПЬЯНСТВО ОБРАТИЛИ

13.10.2020 16:18
- гость -

Евгений Спицын: "Не верьте, это ложь"

13.10.2020 16:42
имхо

Многолетняя жизнь за границей одного моего близкого человека показало, что иностранцы считают русских очень крепкими и воинственными. Наши люди со школы умеют разбирать автомат калашникова, даже девочки это раз. А при потреблении спиртного показывают невероятную стойкость к спиртному, это два. Именно это и подразумевается под фразой " много пьют".
Так например взрослый китаец или кореец выпивает два фужера вина и становится в зюзю пьяным, у нас девушку молодую этим не напьешь

13.10.2020 16:53
механик

Согласен с тостующим, объяснить все экономические проблемы поголовным пьянством, как бывало ранее, сейчас сложно. Бухих на улице практически нет, даже в праздник (в отличии от Европы). Ну встречается "бухенькая" маргинальная часть общества, да прочая "отрицаловка". Вот такой парадокс. Видимо прием в основном дома, втихую.

13.10.2020 16:58
- гость -

13.10.2020 15:23
- гость -
"Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды"
а мне всегда казалось что вино раньше пива появилось

тут главное географическое положение:
там где растет виноград - появилось вино
где яблоки - сидр
где хмель - там пиво
где мед - там медовуха.

а вот водку нам привезли арабы и навязали пить при царе Петре.

13.10.2020 19:26
CALIBR

Эксперт по алкогольному рынку и главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов назвал поголовное пьянство россиян мифом, который запущен Западом.
+++++++++++++
Про наркомовские 100 грамм в нынешние времена поголовных козней Запада , как то не принято.

14.10.2020 09:19
sazan_mailru

Сам давно не пью и дети мои из 3 человек только один принимает алкоголь. Жена ярый сторонник трезвости. Семьи детей не пьющие и не курящие - у них мода теперь такая. Кто курит и пьет тому не везет!

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