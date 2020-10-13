Эксперт назвал источник мифа о повальном пьянстве россиян

Эксперт по алкогольному рынку и главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов назвал поголовное пьянство россиян мифом, который запущен Западом.
По мнению Смирнова, россияне не спиваются и "повального пьянства" никогда не было. "Иначе страна давным-давно бы развалилась, но как-то страна живет, причем со времен появления крепкого алкоголя", – уверен эксперт.
По его словам, первым источником мифа о пьянстве можно назвать книгу "Россия в 1839 году" французского маркиза Астольфа де Кюстина, который написал про пышные застолья после своего визита в Россию. Как объяснил эксперт, россияне сами подхватили заявление иностранца из-за того, что "заграница сказала".
Смирнов отметил, что алкоголь существует в культуре огромного количества стран со времен появления современного человека. "Земледелие появилось для появления, грубо говоря, пива, а потом уже для еды", – сказал он в беседе с "Лентой.ру".
При этом уровень потребляемого алкоголя на душу населения установился на уровне 10 литров в год "100 или даже 200 лет назад". Значение немного колеблется и возрастает во время кризиса или снижается при экономическом подъеме.
Комментарии
"Россия в 1939 году" французского маркиза Астольфа де Кюстина
никак маркиз в СССР приезжал в Сталинскую эпоху... )))
По сравнению с французами, ирландцами и англичанами - мы трезвенники
1839 год, если что.
"Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды"
а мне всегда казалось что вино раньше пива появилось
век живи
век учись
дураком помрешь
)))
Ну во-первых пить стали меньше, это невооружённым взглядом видно. Во-вторых не просто уменьшилось потребления алкоголя пропорционально во всех слоях общества и возрастах, а, что самое главное, многие полностью отказались от алкоголя. И это прекрасно! Ну и в третьих страна разваливалась два раза. Последний раз совсем не давеча, как раз когда многие запивались. Нужно постараться не повторить это!!!
Главному редактору сайта неплохо бы почитать многочисленных российских бытописателей типа Гиляровского. Там без Запада и прочих иностранцев, всё как есть.
https://www.amic.ru/article/58137/
Водка - водяной настой на одной или смеси трав.
Пиво - забродивший настой.
***
ищите да....
ЧТО ПИЛИ НА РУСИ * КАК РУСЬ ВЕЛИКУЮ В ПЬЯНСТВО ОБРАТИЛИ
Евгений Спицын: "Не верьте, это ложь"
Многолетняя жизнь за границей одного моего близкого человека показало, что иностранцы считают русских очень крепкими и воинственными. Наши люди со школы умеют разбирать автомат калашникова, даже девочки это раз. А при потреблении спиртного показывают невероятную стойкость к спиртному, это два. Именно это и подразумевается под фразой " много пьют".
Так например взрослый китаец или кореец выпивает два фужера вина и становится в зюзю пьяным, у нас девушку молодую этим не напьешь
Согласен с тостующим, объяснить все экономические проблемы поголовным пьянством, как бывало ранее, сейчас сложно. Бухих на улице практически нет, даже в праздник (в отличии от Европы). Ну встречается "бухенькая" маргинальная часть общества, да прочая "отрицаловка". Вот такой парадокс. Видимо прием в основном дома, втихую.
13.10.2020 15:23
- гость -
"Земледелие появилось для появления грубо говоря пива, а потом уже для еды"
а мне всегда казалось что вино раньше пива появилось
тут главное географическое положение:
там где растет виноград - появилось вино
где яблоки - сидр
где хмель - там пиво
где мед - там медовуха.
а вот водку нам привезли арабы и навязали пить при царе Петре.
Эксперт по алкогольному рынку и главный редактор сайта "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов назвал поголовное пьянство россиян мифом, который запущен Западом.
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Про наркомовские 100 грамм в нынешние времена поголовных козней Запада , как то не принято.
Сам давно не пью и дети мои из 3 человек только один принимает алкоголь. Жена ярый сторонник трезвости. Семьи детей не пьющие и не курящие - у них мода теперь такая. Кто курит и пьет тому не везет!