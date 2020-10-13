Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов раскрыл три условия, при которых рост заболеваемости COVID-19 снизится, а Россия избежит повторного локдауна.
По словам парламентария, сейчас очень важно, чтобы люди тщательно соблюдали санитарные нормы – носили маски, держали социальную дистанцию и пользовались антисептиками.
Также в этом вопросе важна гражданская ответственность всех жителей, считает Морозов. "Каждый должен соображать", – цитирует политика ura.ru.
Помимо этого, он выразил мнение, что на эпидемиологической ситуации положительно скажется вакцинация групп риска от коронавируса.
Комментарии
Какие маски-антисептики? На работе половина болеет, больничный взять нереально, вот и таскаются, пока ноги держат, попутно заражая всех вокруг.
Так еще и в поликлиниках диагноз "ковид" не ставят, только - орви !
"важна гражданская ответственность". интересно получается, граждане обязаны быть ответственными, а правительство и чиновники нет! Правительство и чиновники, где ваша ответственность? Почему медицина в таком состоянии? Где новые больницы? Почему больные на прием попасть не могут?
Почему медицина в таком состоянии?
потому-что национальный проект "здравоохранение"...
Согласен с депутатом, все в руках народа.