Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов раскрыл три условия, при которых рост заболеваемости COVID-19 снизится, а Россия избежит повторного локдауна.

По словам парламентария, сейчас очень важно, чтобы люди тщательно соблюдали санитарные нормы – носили маски, держали социальную дистанцию и пользовались антисептиками.

Также в этом вопросе важна гражданская ответственность всех жителей, считает Морозов. "Каждый должен соображать", – цитирует политика ura.ru.

Помимо этого, он выразил мнение, что на эпидемиологической ситуации положительно скажется вакцинация групп риска от коронавируса.