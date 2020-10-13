Открытия и творчество. В Рубцовске прошел научный фестиваль от АлтГТУ

Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ организовал фестиваль науки в онлайн-формате. Около 500 школьников и студентов из учебных заведений Рубцовска и соседних сел стали его участниками. В программе фестиваля были физические и химические эксперименты, выставки достижений науки и техники, викторины и квесты.

"В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате, поэтому он стал более доступным. Каждый сможет выбрать интересное направление. Гостям фестиваля мы предложили проследить путь по проектированию, сборке и запуску сельхозтехники в серийное производство. Показали малогабаритное гусеничное транспортное средство, способное заменить квадроцикл, снегоход и плавсредство", – рассказал директор института Алексей Кутумов.

Фестиваль науки Рубцовский индустриальный институт организовывает с 2013 года. В этом году библиотеки, центры дополнительного образования и школы города помогли обустроить около 30 интерактивных площадок по физике, химии, машиностроению, географии, биологии, политологии, программированию.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман также отметил значимость фестиваля науки для города и уточнил, что здесь можно обменяться мнениями, подискутировать в научных кругах.

Добавим, 15 октября 2020 года АлтГТУ приглашает посмотреть фестиваль науки, которой пройдет на официальном YouTube-канале университета с 10:00.