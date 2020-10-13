Алтайский диагностический центр оборудовали аппаратами кислородной поддержки

В Диагностическом центре Алтайского края амбулаторно-консультативный центр дополнительно оборудовали переносными системами подачи кислорода.

Как сообщает Минздрав региона, с их помощью в экстренной ситуации медработники смогут оказать неотложную помощь прибывшим на обследование пациентам. Необходимость приобретения аппаратуры обусловлена тем, что среди поступающих в медучреждение больных находятся те, кому может потребоваться кислородная поддержка.

По последним данным, в Алтайском крае общее число выявленных случаев коронавируса составляет 15 508, скончались 596 человек.

Ранее в Алтайском крае закупили шесть томографов и 29 автомобилей скорой помощи.