Малоизвестные фотографии нацистского лагеря Собибор

Фото: РБК / U.S. Holocaust Memorial Museum

77 лет назад 14 октября произошло одно из самых известных восстаний заключенных концлагерей. Собибор – лагерь, организованный нацистами на территории оккупированной Польши. Просуществовал он чуть больше года. В 1943 здесь произошел мятеж под предводительством пленного советского офицера Александра Печерского. Восстание стало известным тем, что значительной части пленных удалось бежать из лагеря смерти, хоть часть из них погибли при прорыве, а многие были выданы эсэсовцам предателями из числа местного населения и расстреляны. После побега лагерь был закрыт и стерт с лица земли.

До сих пор были известны только две фотографии из Собибора. Однако в начале этого года немецкий музей "Топография террора" объявил о находке неизвестной коллекции фотографий, сделанных экс-заместителем коменданта Собибора Йоханнесом Ниманом. На снимках изображен сам эсэсовец, а также виды Собибора, бытовые сцены жизни лагеря, портреты охранников и снимки заключенных. Наследники заместителя коменданта Собибора, передавшие фотографии историкам, скрывают свои имена и отказываются от контактов с журналистами. Но историческое значение снимков трудно переоценить.