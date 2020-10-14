Малоизвестные фотографии нацистского лагеря Собибор

Фото: РБК / U.S. Holocaust Memorial Museum
77 лет назад 14 октября произошло одно из самых известных восстаний заключенных концлагерей. Собибор – лагерь, организованный нацистами на территории оккупированной Польши. Просуществовал он чуть больше года. В 1943 здесь произошел мятеж под предводительством пленного советского офицера Александра Печерского. Восстание стало известным тем, что значительной части пленных удалось бежать из лагеря смерти, хоть часть из них погибли при прорыве, а многие были выданы эсэсовцам предателями из числа местного населения и расстреляны. После побега лагерь был закрыт и стерт с лица земли.
До сих пор были известны только две фотографии из Собибора. Однако в начале этого года немецкий музей "Топография террора" объявил о находке неизвестной коллекции фотографий, сделанных экс-заместителем коменданта Собибора Йоханнесом Ниманом. На снимках изображен сам эсэсовец, а также виды Собибора, бытовые сцены жизни лагеря, портреты охранников и снимки заключенных. Наследники заместителя коменданта Собибора, передавшие фотографии историкам, скрывают свои имена и отказываются от контактов с журналистами. Но историческое значение снимков трудно переоценить.
Комментарии
А тем временем в РФ в очередной раз продлевается статус "Совершенно секретно" на документы свидетельствующих о "подвигах" НКВД и прочих преступлениях коммуняк.
Слушайте историка Спицына Евгения Юрьевича и все в вашей голове прояснится!
14.10.2020 10:10
- гость -
Что может проясниться в голове от деятеля поющего дифирамбы усатому палачу?! Нет уж, уволь.
<<значительной части пленных удалось бежать из лагеря смерти, хоть часть из них погибли при прорыве, а многие были выданы эсэсовцам предателями из числа местного населения и расстреляны.>>
поляки всегда проявляли любовь к нашим людям
Абориген, ты нигилист ниачом, только всех хаять и умеешь.
А может потому и продлевают, что "преступления коммуняк" раздуто до высот неимоверных лгунами, да ушибленными на голову типа тебя. Откроешь архивы тут и выяснится, что король-то голый.Кстати а с чего это либерасты упорно не хотят провести суд над Сталиным, тявкают это да, а вот судебный процесс дабы расставить все точки над i и положить конец раздраю в обществе не хотят, ну нет хотят и все тут.
14.10.2020 10:22
- гость -
Нигилист это тот кто отрицает простой факт, никто не убил столько людей своей страны как Сталин. Продолжать строчить комплементарные книжонки этой усатой мрази в 21 веке, вот это и есть нигилизм.
Больше сказать нечего, я вот заметил, что когда либерасту задают конкретный вопрос, он начинает вращать пятой точкой аки девушка с пониженной социальной ответсвенностью.
14.10.2020 10:28
Аборигену
Судя по твоей "логике", отбитый как раз у нас тут ты.
Так откройте, если раздуто, чего ссыте то? Вопрос тут не к либералам а лично к Путину.
14.10.2020 10:39
Аборигену
Всегда есть что сказать а вот ватные мрази сразу скатываются в сексуальные девиации.
14.10.2020 10:41
- гость -
Так тужился что аж надорвался? Бывает с вашим братом сплошь и рядом.
Давай вращай ...опой дальше. Кстати Путин к твоему сведению либерал, о чем сам заявлял неоднократно, да и до нынешнего президента отнюдь не коммунисты у власти были.
14.10.2020 10:45
АБОРИГЕН
Идиота кусок, это тебя от инфаркта спасают. Намекают, чтоб ты не одномоментно обгадился, а по кусочкам. Что и наблюдается.
14.10.2020 10:48
Аборигену
Ты веришь тому что говорит Путин. Да ты дружок и правда идиот.
14.10.2020 10:49
- гость -
Не суетись. Обосрался, сиди тихо. Может никто не заметит.
Ты бы фото своего кумира Гайдара вывесил аль ряха на страницу(изголодался страдалец при совке) не влазит или цитату Чубайса насчет 30 миллионов не вписавшихся в рынок привел.
Да не спорьте с ним!
Он пользуется лжеисториками про которых Спицын постоянно говорит, такие как Фоменко и Носовский новейшие историки... Последнее время он их предлагает открытым текстом расстрелять. Ибо такие историки и мутят всю ситуацию с пониманием истории и с оценкой и самой истории и последствий, а все потому что не проверяют достоверность источников, пользуясь иногда просто слухами или анекдоты выдают за факт в истории. Вот когда и вправду задумываешься, а не заплатили ли таким "историкам" известные либералы, что бы качнуть Россию в очередной раз?! Качнуть, а суда не проводить!!! На суде все их "исторические" факты разлетятся в пух и прах, когда настоящие историки достанут и покажут документы! Даже не засекреченные, а имеющиеся в открытом доступе...
Даже среди исторических личностей России Сталин занял первое место, а этот заладил как зомби: убийца! убийца... Куда против масс попер? Либо у тебя есть подлинные документы отвечающие на все вопросы, в чем я сомневаюсь ибо ты их не предоставишь, либо тебя обманули...
14.10.2020 10:57
Аборигену
Ты бы свои фантазии про Гайдара и 30 млн при себе держал.
14.10.2020 10:58
- гость -
Предлагает расстрелять знаешь почему? Потому что "крыть" больше нечем.
Вот и вся твоя сущность, обычное воняющее дерьмо, да-с.
Абориген - критического мышления Ноль!? Так и запишем...
14.10.2020 11:01
Аборигену
Ты выдохся чуть раньше чем сразу дружок. Отдыхай.
14.10.2020 11:02
- гость -
Да, скажи это своим санитарам во время обхода.
«Шло обсуждение социальных вопросов по строительству школ, по пенсиям, к тому времени почти обнулённым, по сбережениям граждан, тоже превратившимся в пыль. И всё тот же один из авторов этой статьи проинформировал Гайдара о том, что в Зеленограде наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за голода. На это Гайдар ответил просто: идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, — дело естественное. Тогда его спросили: Егор Тимурович, а если среди этих людей окажутся ваши родители? Гайдар усмехнулся и сказал, что на дурацкие вопросы не намерен отвечать».
"Советский диссидент Вячеслав Игрунов вспоминает, - пишет Павел Пряников в телеграм-канале Красный Сион. - В одной из ваших бесед с Гефтером вы называете Гайдара и Чубайса поклонниками Пиночета, которые вынуждены были надеть маску европейских реформаторов. Насчет Пиночета это шутка? На чем это утверждение основано?
- Большая группа молодых реформаторов в 1989 году поехала в Чили перенимать опыт Пиночета, там были Найшуль, Чубайс, Львин, Васильев, Болдырев и многие другие. Вернулись все в полном восторге, за исключением Болдырева. Осенью 1989 года у нас были очень тяжелые споры на эту тему. Они же размышляли после поездки так: сделать нищим население, чтобы обесценить рабочую силу, а наши не очень хорошие товары получили бы конкурентоспособность за счёт дешевизны, сконцентрировать ресурсы в руках немногих, чтобы эти немногие могли конкурировать на международном рынке.
Я им говорил: эти методы приведут к забастовкам и развалу страны. Они ответили, что понимают это, потому главная задача сначала уничтожить профсоюзы. Я возразил, что с профсоюзами можно договариваться, а без них будут радикалы и дикие акции протеста. Их ответ на мою реплику ошеломил: "А что, у нас пулеметов нет?"
14.10.2020 11:05
- гость -
14.10.2020 11:06
- гость -
Замечательно. И что теперь у Кобы должны крылья вырасти и нимб над головой появиться? Как это всё должно оправдывать уголовного преступника и маньяка Сталина?
Как раз он их документами кроет, а они уходят от ответов строча свои "исторические" статьи про то как СССР за две пятилетки погрузилась в ад, что аж войну выиграли, в космос полетели, заводы и фабрики отстроили которые за последние 30 лет такие как обориген с его дружками либералами грохнуть не могут... У самого то в голове ни каких сомнение не возникает?
А каким судом Сталин признан преступником?
14.10.2020 11:10
- гость -
Это не кроет, это аргументация в стиле "почему ему можно а мне нельзя". Полная чушь демагогия.
14.10.2020 11:12
- гость -
XX съездом КПСС. Даже коммунякам 65 лет назад хватило пороху признать очевидное.
Ты помолчал бы лучше, впрочем вся твоя дурь вкупе со скудоумием уже вся наружу вылезла. С каких это пор съезд КПСС стал исполнять функцию суда?!!!!!!!!!
А почему ты думаешь что обязательно у человека должны быть либо крылья, либо рога? Вот у тебя - крылья за спиной или рога на голове?
Критическое мышление это когда понимаешь в какой ситуации оказался человек или целая страна, какие шаги он и они предприняли и результат работы стомиллионной страны которая в последствии стала 150-ти миллионной. Что было хорошего что можно взять и пользоваться потому что это наше, и какие были не верные шаги, скорректировав которые тоже получится положительный результат, который сейчас необходим.
Ты то живёшь без ошибок? Если да, то не скучно тебе на этой грешной земле среди нас грешных?
14.10.2020 11:19
- гость -
С тех пор как стало очевидным, что убийца становиться убийцей во время убийства а не по формальному решению судя. Вроде простые вещи, а у тебя с их пониманием проблемы.
14.10.2020 11:22
- гость -
Можно ошибаться и заблуждаться, все мы люди. Но когда ты это делаешь сознательно, ты становишься преступником.
Аборигеньим судом...
Ладно, все ясно что он лох. Отстаньте от него. Пусть обсыхает... Так теперь к его высказываниями критически и относится будем...
Абориген - критического мышления Ноль!?
откуда у маминого урбаниста/политолога/вирусолога/косметолога/экономиста/историка/и хз кого еще мышление? он же все к дефекации сводит.
Во сколько наследников вертухаев тоскуют по вождям-убийцам... Просто жуть какая-то.
Вам юным совколюбам надо уяснить одну простую вещь. 20 век явил миру две людоедские системы, это нацизм и коммунизм и двух самых больших преступников рода человеческого, это Гитлера и Сталина, возглавлявшие эти системы. Если нацисты были ребятами прямыми и как это не парадоксально честными, то и преступления их против человечества вполне очевидны, так как совершали они их против иностранных граждан в огромном количестве. Не увязка вышла только с евреями которых они утилизировали внутри Рейха. У многих даже возникли сомнения а был ли Холокост? Ничего удивительного ведь преступления они совершали внутри страны против собственных граждан и имели контроль на распространением информации. Зачастую жители какой нибудь немецкой деревни и не подозревали что рядом по нескольку тысяч людей в печи отправляли. Но немцы не были бы немцами если бы не могли решить эту проблему. Они признали всё, рассекретили все преступления нацистов. Картина злодеяний стала очевидна, а главное доказанной документально.
С коммуняками же одна сплошная неувязка. Эти ребята изначально начали рядиться в овечьи шкуры и преступления совершали в основном против собственного населения. Соответственно имея полный контроль над информацией они её скрыли от всех. Лгать, изворачиваться, валять дурачка всё это "славные" традиции коммуняк до сих пор активно применяющиеся и нынешней российской властью вся внешняя дипломатия которой сводится к гоповскому "А вы докажите!". До сих пор не рассекречены все документы тех времён, ведь признать это, значит признать факт что СССР был такой же людоедской системой как и Рейх. Даже Ельцин не решился на раскрытия всех архивов и проведения суда над системой. Не удивительно, ведь тогда станет очевидным что 70 лет советской власти для России было колоссальной катастрофой 20 го века, 70 лет небытия. Вот по этому у коммуняк и не было своего Нюрнберга. Подумайте на досуге своими чахлыми совковыми мозгами над этими очевидными вещами.
Всегда читаю комментарии, если вижу Аборигена. Единственный голос разума в обсуждениях по многим вопросам. Остальные у Нечипуренко на зарплате.
Почитайте, что сделал К. Аденауэр когда Гитлер посетил его родной Кёльн, где он был бургомистром. При вашем любимом Сталине любого председателя исполкома стёрли бы в порошок (и стирали) за такое. Какие ещё могут быть споры в сравнении двух людоедских режимов?
14.10.2020 12:30
Итальянец
Ну о том как надо было действовать, Гитлер понял только к концу войны. Осознал так сказать что был слишком мягкотелым к собственным гражданам. Не зря он открыто признавал "гений" Сталина в этом вопросе. Всё таки у нацистов было меньше времени для выработки "славных традиций".
Два Dебила это сила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ну о том как надо было действовать, Гитлер понял только к концу войны. Осознал так сказать что был слишком мягкотелым к собственным гражданам. Не зря он открыто признавал "гений" Сталина в этом вопросе. Всё таки у нацистов было меньше времени для выработки "славных традиций".
Аборигешка, да ты никак оправдываешь Адольфика?
Аборигешка, да ты никак оправдываешь Адольфика?___________ Да что Вы нет конечно, просто тупой от природы, но с претензиями, да-с!
Почему когда сравнивают два режима, то патриотически настроенная часть населения заводит песню - не дадим оправдать фашизм! Да не нацизм оправдывают этим сравнением, а показывают насколько был кровожаден большевизм с первого дня существования до отравления Сталина. Не нужно боятся посмотреть критично в прошлое, чтобы не повторить такого в будущем.
14.10.2020 13:04
Итальянец
Потому что не было "лечения". Вот немцев вылечили в своё время и теперь у них за Рейх не подгорает, потому что фашист для них это не немец, а Рейх не Германия. А у нас до сих пор нет понимания что коммунист не значит русский а СССР не Россия, поэтому и стоит каждый раз пылающее зарево в рядах "патриотов".
Потому что не было "лечения". Вот немцев вылечили в своё время-------------А вылечил-то кто? Завязывай тупить, это все от стекломоя.
14.10.2020 13:22
Аборигену
Не вылечил, а вылечиЛИ. Последуй собственному совету, не тупи. Знай союзники о секретной части протокола Молотова-Риббентропа, советская делегация как минимум была бы не допущена к суду в качестве обвинителя а заняла бы место по другую сторону скамьи, скорей всего конечно же заочно.
Похоже из дурки вещаешь. Это кто там мог не допустить советскую делегацию?!!!!!!!!!!!!!
Абориген, а ты уже заклеймил своих родителей протухшими совками? Или они у тебя диссиденты во втором поколении и потихоньку на кухне политические анекдоты травили?
14.10.2020 13:39
Аборигену
Похоже из дурки ты и не выходил. ВМВ началась с объявления войны Рейху после его вторжения в Польшу. Вторжение в Польшу стало возможным после подписания союзнического пакта между Рейхом и СССР и проходило это вторжение в строгом соответствии с секретной частью заключенного пакта. Знай о секретной части Великобритания и Франция, война была бы объявлена и СССР. Сталин это прекрасно понимал, по этому и засекретил эту информацию, а до тебя дурачка не доходит. Не было бы никакой советской делегации в Нюрнберге, были бы обвиняемые с советской стороны.
14.10.2020 13:44
- гость -
Отдохни ещё, ты всё ещё не в форме.
а до тебя дурачка не доходит----- угу Великобритания и Франция сразу же объявили войну рейху после нападения оного на Польшу и ЧЁ (как выражается молодежь) какой результат?! Чего же союзники после войны не дернулись, вон даже целую операцию "Немыслимое" разработали, однако при подсчете количества ожидаемых гробов тихо сдулись, и том все закончилось. Ты в зеркало посмотрись там дурачка точно увидишь, начитался суворовых, да огоньков перестроечных 4учело безграмотное.
Не дёрнулись потому что поняли, что совок сдуется сам по себе, а не они, без операций и гробов. Что собственно и произошло. Историю читай, грамотей.
Да Вы батенька клинический iдиот, любая жидкость для тебя роса Божья. А какого органа они грохнули на холодную войну триллионы долларов, если еще в 45-м поняли, что совок сдуется сам по себе?
14.10.2020 13:50
АБОРИГЕН
Ясно все с тобой. Ты их молча ненавидишь, а озвучить ссышься, потому что из совковой хрущевки выпнут.
14.10.2020 14:29
Аборигену
Вот именно по этому и грохнули что поняли, а ты до сих пор нет, идиот.
14.10.2020 14:34
- гость -
Я думал ты устал, а ты оказывается по сути дурачок. Ну ладно, не расстраивайся.
Ну что ребятки, по количеству комментов мы обогнали новость о застройке речного вокзала. Молодцы!
14.10.2020 14:39
АБОРИГЕН
Да ты не думай, ты речь репетируй, которой будешь их обличать с лестничной площадки.
14.10.2020 14:54
- гость -
Не переживай, у нас в этом вопросе полный консенсус, да и слава богу не довелось мне в этих ваших хрущевка пожить.
14.10.2020 10:30
АБОРИГЕН
никто не убил столько людей своей страны как Сталин.
не тебе га_деныш, обзывать этого человека, докажи сначала что убил именно он.
какой прекрасный день!
как приятно осознавать что всего один дурачок в крае остался...
очень хороший процент! меня устраивает...