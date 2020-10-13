Сибирского полицейского подозревают в убийстве сожителя-трансгендера

В Новосибирске полицейского подозревают в убийстве 24-летней девушки-трансгендера.

Ориентировки о поисках Виктории Басаковской, которую до смены пола звали Николаем, разместили в местных сообществах в соцсети "ВКонтакте". В розыск ее объявили еще 5 октября – тогда заявление подал 20-летний сотрудник ППС Железнодорожного района Новосибирска.

Позднее полицейские обнаружили Басаковскую мертвой с признаками жестокой расправы. Как сообщает НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемым в деле стал сам заявитель.

"В убийстве полицейский не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться. Убил из ревности, показал, где закопал тело – в Искитимском районе", – цитирует слова источника издание.

При этом полицейский мог проживать вместе с Басаковской и, вероятно, у него есть сообщник, который также работал в правоохранительных органах.