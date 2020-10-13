В Роспотребнадзоре не увидели смысла "блокировать" экономику из-за коронавируса

Активное распространение коронавируса в России не сможет "заблокировать" экономику и приостановить работу предприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим", – цитирует Попову РИА Новости.
Она также добавила, что на сегодня Россия взаимодействует с 40 странами для борьбы с пандемией.
По последним данным, в России подтверждено 1 326 178 случаев коронавируса и 22 966 смертей. За последние сутки вирус обнаружили у 13 868 человек.
Комментарии
то видят, то не видят. определитесь уже..
Хватит самоизоляции. Разок посидели - толку нуль
Вторые каникулы по Путински экономика не вывезет , она и после первой не оправилась. А тут ещё и "больше санкций - хороших и всяких" на подходе...
Надо же, как интересно... Весной они видели, когда не так все печально было, а теперь не видят..
А тут ещё и "больше санкций - хороших и всяких" на подходе...
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Сколько было крику, что санкции нам только на пользу. А нет, кусаются эти собаки аж больно.
Политические проститутки, не иначе
Сколько было крику, что санкции нам только на пользу. А нет, кусаются эти собаки аж больно.
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Помню, помню - как некоторые боссотролли на г. исходили с пеной у рта доказывая.
Да нам походу все на пользу: санкции, рост доллара, тарифов, штрафов, пенсионный возраст, Конституция. Можно бесконечно перечислять......
Можно было бы и весной не блокировать, если бы смогли нормально дистант ввести во всех учебных заведениях и поликлиническую медпомощь правильно организовать, но это боярам не по уму.
да конечно, на уме одни деньги, а здоровье или жизнь человека им конечно не че не стоит.... дело не в экономике, а в том как все организовано!
Я согласен, в Алтайском крае весной-летом не было нужды вводить строгий карантин...
Но, вероятно, там выделялись хорошие бюджетные средства, и власти края не смогли не куснуть пирожок...