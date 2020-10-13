В Роспотребнадзоре не увидели смысла "блокировать" экономику из-за коронавируса

Активное распространение коронавируса в России не сможет "заблокировать" экономику и приостановить работу предприятий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим", – цитирует Попову РИА Новости.

Она также добавила, что на сегодня Россия взаимодействует с 40 странами для борьбы с пандемией.

По последним данным, в России подтверждено 1 326 178 случаев коронавируса и 22 966 смертей. За последние сутки вирус обнаружили у 13 868 человек.