Онищенко заявил о "множествах" летальных случаев среди повторно заболевших COVID-19

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что смертей в результате повторного заражения COVID-19 "было точно больше одной".

Напомним, что сегодня стало известно о смерти 89-летней жительницы Нидерландов после повторного заражения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на сайте издательства Оксфордского университета докладе голландских медиков.

"Это точно не первая смерть, наверняка их было побольше, и это касается тех людей, у которых не вырабатывается иммунитет, их 5% примерно", – цитирует Онищенко РИА Новости.

Онищенко отметил, что подобные случаи, скорее всего, связаны с отсутствием иммунитета к коронавирусу. При этом антитела у таких людей вырабатываются не только к COVID-19, но и к другим патологиям.