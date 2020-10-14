Мост между властью и бизнесом. Алтайские предприниматели ждут назначения нового омбудсмена

Защищать интересы и права алтайских предпринимателей – в судах, перед органами власти, прокуратурой – скоро будет новый бизнес-омбудсмен: Павел Нестеров, занимавший этот пост семь лет, 30 октября досрочно сложит полномочия. Кто станет новым защитником алтайского бизнеса, пока неясно. Меж тем в бизнес-сообществе региона считают, что поиски и выбор кандидата не должны затягиваться, а новый омбудсмен должен приступить к своим обязанностям как можно скорее. Ведь сейчас предприниматели региона опасаются, что они вновь столкнутся с "ковидными" ограничениями, поэтому отстаивать их интересы перед властью (как это было в начале года) придется именно "куратору".

Оценивать, отлаживать, отрабатывать

Весной, когда в России ввели жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса (закрыли развлекательные центры, магазины, общепит, спортивные и культурные учреждения), более 20 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае признали пострадавшими. Это почти треть всего бизнеса региона: в крае зарегистрировано около 79 тысяч компаний.

И хотя правительство страны пообещало поддержать предпринимателей беспроцентными кредитами, у многих компаний возникли сложности с их получением. И тогда они обращались к уполномоченному по защите.

"После того как прошла волна, многие предприниматели ощутили на себе последствия ковидных ограничений. Обмудсмен помогал и защищал права предпринимателей. Были внесены законодательные изменения, была оказана определенная финансовая помощь предпринимателям, которые пострадали. Проделана работа в плане юридической и даже финансовой защиты интересов бизнеса", – рассказал amic.ru член АКРО "Деловая Россия" Дмитрий Аганов.

Нередко предприниматели, столкнувшись с проблемами, обращаются к уполномоченному, а он – к губернатору. По мнению Аганова, это и есть пример взаимодействия бизнеса и власти.

"Бизнес-омбудсмен – это не только представитель предпринимателей, но еще и мост между административными структурами и простыми предпринимателями. Это тот человек, который должен давать независимую оценку тому, что происходит в предпринимательской среде, отлаживать взаимодействие между госструктурами, малым и средним бизнесом", – отмечает он.

Алтайские предприниматели обращались к омбудсмену и в начале года, еще до пандемии. Тогда вся страна узнала о скандале, в котором была замешана новосибирская компания "Холидей" и сибирские бизнесмены.

Сеть, признанная банкротом, через суд добивалась возврата с поставщиков денег за товар, который уже успела продать. Десятки алтайских компаний, которые получили иски от "Холидея", обращались к бизнес-омбудсмену. Совместными усилиями юристов, общественников, депутатов проблему удалось решить, и начиная с весны суды отклоняют претензии сети-банкрота к бизнесменам.

Другая проблема, которая грозит предпринимателям Алтайского края, – переход с ЕНВД (единого налога на вмененный доход) на другие системы налогообложения: патентная, общая и упрощенная системы налогообложения. Сейчас в регионе ЕНВД применяют более 47% компаний. Этот налог многие эксперты (и сами предприниматели) называют самым льготным и выгодным для малого бизнеса.

"По оценке предпринимателей, переход будет болезненным, если не принять специальных мер по нивелированию его негативных последствий. В сочетании с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, эта ноша может для многих оказаться просто непосильной", – говорит исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

По его словам, сейчас объединения предпринимателей региона готовят предложения по смягчению негативных последствий перехода к новым видам налогообложения. Они предлагают в том числе скорректировать и Налоговый кодекс.

"Ключевую роль в этой работе в нашем регионе должен играть уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае", – подчеркивает Мещеряков.

Человек из системы

Чтобы не оставлять алтайские компании без поддержки, затягивать с поисками нового омбудсмена не стоит, считают в бизнес-сообществе. Кандидатуру уполномоченного по правам предпринимателей предлагает губернатор Алтайского края. После обсуждения с представителями бизнеса глава региона направляет фамилию претендента уполномоченному при президенте. После одобрения в Москве кандидатуру утверждают депутаты регионального Заксобрания. Срок назначения на эту государственную должность – 5 лет.

Предприниматели считают: главное, чтобы новый омбудсмен был не человеком "со стороны", а из системы, понимал, как организована и структура власти, и бизнес.

"Любой человек, который придет со стороны, даже если это будет грамотный предприниматель, ему нужно сначала изучить, где что находится: адреса госструктур, органов власти. Ему нужно понимать, кому писать, куда идти, надо ли встретиться с губернатором или достаточно просто с начальником комитета. Тот, кто находится внутри системы, аппарата власти, быстрее поймет, найдет взаимодействие", – считает Дмитрий Аганов.

21 сентября губернатор Виктор Томенко предложил на должность бизнес-омбудсмена председателя правового комитета АКЗС Андрея Осипова. Некоторые предприниматели региона отметили: пока они не знают ничего о нем как о защитнике интересов бизнеса. Аганов уверен, что человек, который построил бизнес с нуля (Осипов с начала 90-х годов возглавляет компанию "АСКО-МЕД"), разбирается в проблемах бизнеса.

"Вопросов к нему нет, я считаю его специалистом в области юриспруденции, предпринимательства. Человек с 90-х занимался бизнесом, опыт у него есть, как и взаимодействие с властью, госструктурами, ведь он долго был депутатом АКЗС. Как личность, человек мне он импонирует. Я с ним работал, я знаю, что он открытый, спокойный, грамотный", – говорит Аганов.

Бизнесмен Николай Петров из Усть-Пристанского района считает, что предпринимательское сообщество региона только выиграет, если Андрей Осипов будет избран бизнес-омбудсменом. По словам предпринимателя, Осипов, несмотря на работу в Барнауле, часто ездит по краю и решает проблемы в селах.

"Мы познакомились, когда он стал депутатом по Усть-Пристанскому району (Андрей Осипов является депутатом по одномандатному избирательному округу № 13, в который входит данный район, – прим. ред.). Это на редкость очень ответственный, энергичный человек, который держит слово. У нас в селе Чеканиха в апреле случился пожар, серьезно пострадал ФАП. Осипов подключился, и ФАП мы восстановили. Также хотели отремонтировать старый клуб, но посмотрели, что он аварийный. А была в неплохом состоянии контора, осталась от лесхоза, мы с ним попали в краевую программу "Местные инициативы", и уже до начала ноября сделаем из этого здания и клуб, и сельский совет, и библиотеку. Я думаю, лучшей кандидатуры мы и не найдем, честно говоря", – говорит Николай Петров.

В начале сентября Павел Нестеров написал заявление об уходе с должности. Бизнес-омбудсменом он работал с марта 2013 года. Осенью 2018 года депутаты АКЗС повторно назначили его на эту должность сроком на пять лет, то есть до 2023 года. Нестеров решил освободить кресло "в силу возраста" – политику и бизнесмену 68 лет.