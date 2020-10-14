Маска да любовь. Лучшие свадебные фотографии года

Фото: thisisreportage.com

Под ударом коронавируса оказались все, и свадебная индустрия не исключение. Многие отказались от торжественных мероприятий или перенесли их, но нашлись и те, кто рискнул. Может быть, это не были грандиозные события, которые когда-то планировали пары. В любом случае влюбленные люди женятся, а фотографы делают то, что и всегда: ловят моменты.

Жюри конкурса документальной фотографии от This is Reportage выбрало из 12 тысяч присланных работ лучшие, и они просто потрясающие. Убедитесь сами в нашей фотоленте.