Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 октября. Без коронавируса.

Глава Баюновоключевского сельсовета Первомайского района уже несколько недель не может добиться уколов от бешенства. В контакте с зараженным животным была чиновница и ее несовершеннолетняя дочь. Ребенок уже попал в больницу.

Выяснилось, что в смертельном ДТП под Барнаулом, которое произошло в ночь на 10 октября, погиб сын председателя избиркома Барнаула Виталия Замаруева. Оказалось, что молодой человек скончался в первые часы своего 20-летия.

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал, как создавал спортивную школу в родном Барнауле. По его словам, однажды губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов за рюмкой водки ему сказал: "Леха, выбирай под школу любой район". Так футболист и выбрал место, где проходило его детство.

В Алтайском крае появится еще пять памятников природы. Ими стали лог Арбанак, Кандышный лог, Лысая Горка, а также озеро Дальнее и озеро Рогульковое.

37-летнего барнаульца будут судить за скрытую съемку 18-летней знакомой в бане. Как выяснили правоохранители, мужчина заранее установил телефон и снял все происходящее.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по готовности дорожников к работе в зимний период. Градоначальнику доложили, что для чистки улиц краевого центра подготовили более 240 единиц техники и 38 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Вблизи села Покровка Баевского района дорожники обнаружили человеческие останки в песчаном карьере. Полицейские передали кости на экспертизу, а также организовали доследственную проверку.