Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, болезнь у 35-летнего спортсмена протекает бессимптомно. Он уже изолировался от окружающих. В связи с этим игрок пропустит матч Лиги наций против сборной Швеции, который состоится сегодня, 14 октября.
Последнюю игру в составе Португалии Роналду провел 11 октября против сборной Франции. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Ранее Криштиану Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов. Спортсмен отметил, что ему нравится свист фанатов с трибун, однако здоровье человека для него – превыше всего.
Комментарии
Ну вот и все....не сможет бегаьт. одышка и прочее. все....конец карьере. на пенсию. ))))
Я тоже. И чо?