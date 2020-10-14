Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, болезнь у 35-летнего спортсмена протекает бессимптомно. Он уже изолировался от окружающих. В связи с этим игрок пропустит матч Лиги наций против сборной Швеции, который состоится сегодня, 14 октября.

Последнюю игру в составе Португалии Роналду провел 11 октября против сборной Франции. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее Криштиану Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов. Спортсмен отметил, что ему нравится свист фанатов с трибун, однако здоровье человека для него – превыше всего.