Минздрав: коечный фонд для больных COVID-19 в России занят почти на 90%

Замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в России занят уже почти на 90%.

По его словам, на сегодня в стране 20% всех пациентов ковидных госпиталей переносят вирус в легкой степени, которые, как отметил чиновник, "должны находиться, по сути, дома".

"Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть, соответственно, минус 20% – вот еще 20% освободившегося коечного фонда", – цитирует ТАСС Гриднева.

Он добавил, что в России хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационаре, но амбулаторная часть "страдает". Из-за этого возникает гипердиагностика и гиперпоказания для госпитализации.

С начала пандемии в России выявили 1 326 178 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 031 785 пациентов. Скончались за весь период 22 966 человек.