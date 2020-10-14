Минздрав: коечный фонд для больных COVID-19 в России занят почти на 90%

Замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что коечный фонд для больных коронавирусом в России занят уже почти на 90%.
По его словам, на сегодня в стране 20% всех пациентов ковидных госпиталей переносят вирус в легкой степени, которые, как отметил чиновник, "должны находиться, по сути, дома".
"Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть, соответственно, минус 20% – вот еще 20% освободившегося коечного фонда", – цитирует ТАСС Гриднева.
Он добавил, что в России хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационаре, но амбулаторная часть "страдает". Из-за этого возникает гипердиагностика и гиперпоказания для госпитализации.
С начала пандемии в России выявили 1 326 178 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 031 785 пациентов. Скончались за весь период 22 966 человек.
Комментарии
классно)
сначала перестали брать тесты, теперь гипердиагностика, а потом вообще скажут, что ковидла должна лечиться на дому, как насморк
Какие еще бредни придумают эти клоуны, чтобы оправдать свою импотенцию?
В медицине для холопов определенно наметился прорыв....
Не рассказывайте сказки, у человека под 40 температура уже неделю и никто не кладет в больницу, говорят мест нет, даже тесты 10 дней делают когда уже сдохнешь сам. Бессимптомные у них лежат...
На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть, соответственно, минус 20% – вот еще 20% освободившегося коечного фонда
отсюда вытекает логическое продолжение - новых ковидных госпиталей строить не надо....
Всё идёт к тому,что только сразу на ИВЛ забирать из дома будут.
При этом ковид введен в число особо опасных инфекций, как холера, чума и сибирская язва. Либо выведите из ООИ, либо лечите в стационаре: чумного больного дома лечить никому в голову не придет, только изоляция в стационаре для ООИ. Тут либо крест, либо трусы.
Выписывают не всегда быстро. Пару месяцев назад знакомый уже в прекрасном самочувствии две недели находился в больнице, т.к. долго делали тесты, точнее, потерялся он. Делали повторно, ждал результата. Может быть сейчас уже быстрее научились выпинывать домой...