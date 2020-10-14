Житель Алтайского края пытался отрубить голову знакомому

50-летнего жителя Славгорода признали виновным в покушении на убийство знакомого и мелком хищении.

По данным следствия, в мае 2019 года в одном из частных домов двое пьяных мужчин поссорились и подрались. Один из них несколько раз ударил оппонента по туловищу и лицу, а затем положил его в багажник и вывез на территорию садоводства. Там злоумышленник взял топор и как минимум три раза ударил приятеля в область шеи, после чего покинул место происшествия.

Пострадавший выжил, а полученный им вред здоровью признали лишь средним, отмечают в пресс-службе регионального СУ СКР.

Также в ведомстве сообщили, что злоумышленник ранее получил административное наказание за мелкое хищение, а затем в апреле 2020 года совершил аналогичное преступление в одном из магазинов Славгорода.

В результате суд вынес наказание горожанину в виде шести лет и четырех месяцев колонии особого режима.