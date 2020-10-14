Алтайский край возглавил рейтинг регионов с тревожной динамикой ковидных запросов в Сети

Аналитик Александр Драган проанализировал динамику поисковых запросов по коронавирусу в интернете за последние три недели и выяснил, какие субъекты РФ эпидемия накрывает наиболее отчетливо. Оказалось, что Алтайский край по этому показателю лидирует.
"Среди всех регионов именно у него (Алтайского края, – прим. ред.) – худшая динамика: последние три недели край прирастает по запросам на 70−90% в неделю и уже в несколько раз превысил свой июльский максимум. Это подтверждает и статистика Минздрава: тяжелых больных сейчас почти втрое больше, чем было в июле на пике", – говорится в экспресс-обзоре, который опубликовали "Новые известия".
Отмечается, что за Алтайским краем следуют Белгородская, Воронежская, Курганская, Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Омская области, Татарстан, а также Самарская, Смоленская и Челябинская области. При этом наиболее спокойная обстановка наблюдается в Чечне, Ингушетии, Дагестане, а также в Сахалинской области и на Камчатке.
Тем не менее аналитик допускает, что уже сейчас две трети регионов переживают серьезную вспышку. И в дальнейшем таких регионов будет больше, поскольку "прямо сейчас заметный рост специфических запросов идет в 85% регионов".
Добавим, что под "ковидным" запросом понимают те фразы, которые с большей вероятностью будет искать заболевший человек или его близкие. По словам Драгана, они связаны либо со специфичными симптомами COVID-19, либо с конкретными препаратами, либо с диагностикой. При этом запрос "симптомы коронавируса" сюда не относится. Аналитик также отметил, что самым показательным и надежным остается запрос "пропало обоняние", который, как он считает, точнее всего отражает ситуацию.
Комментарии
Конечно, блин, прирост и вспышка! В поликлинике все с ковидом и пациенты и врачи, очереди нереальные. Скорые на вызов просто не выезжают. В Барнауле просто жесть, люди надеются только на себя и интернет.
Алтайский край -"Тихий омут", начало пучить истинной реальностью своих дел.
Статистика по КОВИд не объективна. А вот получить бы данные по ОРЗ за сентябрь-октябрь этого года и сравнить с прошлым. Сразу станет всё понятно
Сидят, вот, пакостят - в интернете запросы разные пишут... отключить всем интернет, чтобы не повадно было (примеры недавних аналогичных мер
- очередь на КТ? - запретить КТ,
- очередь в больницы? - запретить плановый прием,
- много больных с ковид? - запретить тестирование
и т.д.)
Вот те раз , а как куда же делась оптимизированная медицина? Ауу?
Алтайский край это убожество , скорая просто не приезжает , врачи не приходят , в поликлинику не попасть ! Лекарств в аптеках нет , зато есть министр зо Попов у которого всё под контролем и невнятный обросший Губернатор который поощряет этот бардак в крае .
зато вроде отрицательная новость подана по заголовку в мягком режиме, чтоб федералы не возбудились
и как итог и напряжение вроде подспустили вы же комменты пишите
и в тоже время на фед уровне не криминал, а то вон вчера журналюги умудрились статейку тиснуть, пришлось потом вычищать на ресурсах пока москва не проснулась
Вывод?
Лица формирующие статистику- делают это не очень правдиво.
14.10.2020 09:03
гость
вчера журналюги умудрились статейку тиснуть, пришлось потом вычищать на ресурсах пока москва не проснулась
О какой статье речь?
О какой статье речь?
—
О журналисте, который видео записал про то, что помощь ковидным в крае получить не реально. Статья сначала вышла, набрала кучу комментов, а потом ее амик удалил и никак это не прокомментировал. Типа не было и все. А то что интернет такая вещь там следы остаются наверное не знали.
Почему никто не думает, что намордник (повязка) это изделие группы опасности "В" соответственно надо утилизировать определенным порядком, не просто в корзинку бросить. Ко то в городе видел куда и как утилизирует изделия опасности класса "В" маска трехслойная ГОСТ Р58396-2019.