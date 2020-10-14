Алтайский край возглавил рейтинг регионов с тревожной динамикой ковидных запросов в Сети

Аналитик Александр Драган проанализировал динамику поисковых запросов по коронавирусу в интернете за последние три недели и выяснил, какие субъекты РФ эпидемия накрывает наиболее отчетливо. Оказалось, что Алтайский край по этому показателю лидирует.

"Среди всех регионов именно у него (Алтайского края, – прим. ред.) – худшая динамика: последние три недели край прирастает по запросам на 70−90% в неделю и уже в несколько раз превысил свой июльский максимум. Это подтверждает и статистика Минздрава: тяжелых больных сейчас почти втрое больше, чем было в июле на пике", – говорится в экспресс-обзоре, который опубликовали "Новые известия".

Отмечается, что за Алтайским краем следуют Белгородская, Воронежская, Курганская, Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Омская области, Татарстан, а также Самарская, Смоленская и Челябинская области. При этом наиболее спокойная обстановка наблюдается в Чечне, Ингушетии, Дагестане, а также в Сахалинской области и на Камчатке.

Тем не менее аналитик допускает, что уже сейчас две трети регионов переживают серьезную вспышку. И в дальнейшем таких регионов будет больше, поскольку "прямо сейчас заметный рост специфических запросов идет в 85% регионов".

Добавим, что под "ковидным" запросом понимают те фразы, которые с большей вероятностью будет искать заболевший человек или его близкие. По словам Драгана, они связаны либо со специфичными симптомами COVID-19, либо с конкретными препаратами, либо с диагностикой. При этом запрос "симптомы коронавируса" сюда не относится. Аналитик также отметил, что самым показательным и надежным остается запрос "пропало обоняние", который, как он считает, точнее всего отражает ситуацию.